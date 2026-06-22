【哲学】冷たいと思われようが、自分の距離を保つべきだ。

仲がいいはずなのに、なぜかあの人とはぶつかる。親しいからこそ、言いすぎてしまう。家族や恋人との関係で傷ついたり傷つけたりした経験は、誰にでもある。哲学者ショーペンハウアーは、この現象に明確な理由を示している。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「親しいから傷つける」は、避けられない構造だ

子どもが成長するにつれて、親の言葉を疎ましく感じるようになる。

職場では、仲良くなればなるほど些細なことで口論が起きる。

恋人や夫婦の間でも、大なり小なり喧嘩は絶えない。

なぜ、近い人ほどぶつかりやすいのか。

これは性格の問題でも、相性の問題でもない。

人間はお互いの距離が近くなるほど、心を傷つけることが増えていく――

著者はそれを、人間関係の本質的な構造として捉えている。

距離が縮まれば、それだけ相手の言葉や行動が直接届くようになる。遮るものがないから、傷も深くなる。

「心の距離」を適度に取ることが、関係を守る



誰かと一緒に仕事をするときも、親しくなればなるほど、些細なことで口論は起こりやすくなる。

恋人や夫婦関係でも、大なり小なり喧嘩はよく起こる。

人間はお互いの距離が近くなるほど、心を傷つけることが増えていく。

だから、数多くの出会いと別れの連続である人生においては、自分も他人も傷つけないよう、心の距離を適度に取る必要があるのだ。 生み育てた子どもでも、成長するにつれて親の小言や干渉を嫌うようになる。思春期になると、親と精神的に分離する過程で、このような葛藤が起こる。誰かと一緒に仕事をするときも、親しくなればなるほど、些細なことで口論は起こりやすくなる。恋人や夫婦関係でも、大なり小なり喧嘩はよく起こる。人間はお互いの距離が近くなるほど、心を傷つけることが増えていく。だから、数多くの出会いと別れの連続である人生においては、自分も他人も傷つけないよう、心の距離を適度に取る必要があるのだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

著者が示す処方箋は、関係を切ることでも、心を閉ざすことでもない。

「心の距離を適度に取ること」だ。

近すぎず、遠すぎず――

その「ちょうどよい距離」こそが、長く続く関係の土台になる。

「もっとわかり合いたい」という気持ちは自然だ。

しかし、わかり合おうとして距離を縮めすぎると、かえって傷つけ合う機会が増える。

少し間を置くこと、踏み込みすぎないこと――

それは冷たさではなく、相手への、そして自分への思いやりだ。

「傷つけた」ことへの自責より、距離の取り方を変える

大切な人を傷つけてしまったとき、自分を責め続ける人は多い。

しかしショーペンハウアーの視点を借りれば、 それは「距離が近すぎた」という構造的な問題でもある。

性格の悪さでも、愛情の薄さでもない。

出会いと別れを繰り返す人生の中で、

自分も相手も傷つけずに関係を続けるために必要なのは、適切な距離感だ。

「もっと近づかなければ」という焦りより、「ちょうどよい距離はどこか」を問い続けること――

それが、この哲学が示す関係の知恵だ。

今日から試すなら、誰かとぶつかったとき「距離が近すぎたかもしれない」と一度だけ考えてみることだけでいい。