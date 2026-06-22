【ひらがなクイズ】ヒントは「購買への衝動」！ 空欄に共通する2文字、分かる？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自分のアピールポイント、多種多様な細かい用事、そして尽きない情動という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□み
ざ□□う
ぶ□□く
ヒント：自分の武器となる、他人に負けない得意な要素。細々とした仕事。そして、魅力的な商品を見たときに、手に入れたいと激しく願う気持ちを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つよ」を入れると、次のようになります。
つよみ（強み）
ざつよう（雑用）
ぶつよく（物欲）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自身のストロングポイントから、周辺の雑多なタスク、さらには現代社会で誰もが抱く購買への衝動までを網羅しました。全ての空欄が正しく埋まった瞬間の、パズルが完成したときのような快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自分のアピールポイント、多種多様な細かい用事、そして尽きない情動という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
ざ□□う
ぶ□□く
ヒント：自分の武器となる、他人に負けない得意な要素。細々とした仕事。そして、魅力的な商品を見たときに、手に入れたいと激しく願う気持ちを思い浮かべてみてください。
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正解：つよ正解は「つよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つよ」を入れると、次のようになります。
つよみ（強み）
ざつよう（雑用）
ぶつよく（物欲）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自身のストロングポイントから、周辺の雑多なタスク、さらには現代社会で誰もが抱く購買への衝動までを網羅しました。全ての空欄が正しく埋まった瞬間の、パズルが完成したときのような快感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)