3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。得意なこと、細かい用事、そして激しい気持ちをヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、自分のアピールポイント、多種多様な細かい用事、そして尽きない情動という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□み
ざ□□う
ぶ□□く

ヒント：自分の武器となる、他人に負けない得意な要素。細々とした仕事。そして、魅力的な商品を見たときに、手に入れたいと激しく願う気持ちを思い浮かべてみてください。

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正解：つよ

正解は「つよ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つよ」を入れると、次のようになります。

つよみ（強み）
ざつよう（雑用）
ぶつよく（物欲）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、自身のストロングポイントから、周辺の雑多なタスク、さらには現代社会で誰もが抱く購買への衝動までを網羅しました。全ての空欄が正しく埋まった瞬間の、パズルが完成したときのような快感を得られたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)