「羨ましい」「楽しかったやろうなぁ」人気お笑いコンビがチュニジア戦の現地観戦を報告。ファン羨望「いいなー」【Ｗ杯】
人気お笑いコンビ『見取り図』の盛山晋太郎さんが、北中米ワールドカップの現地観戦を報告した。
現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で日本代表がチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。
この試合後に、盛山さんは自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップ。現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！ 大勝を見届けましたので帰国します！」と綴る。
「このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援。チャントを歌いまくって声が枯れました」と記し、日本代表のユニホーム姿での相方のリリーさんとの２ショットや、同じくスタジアムに訪れていたタレントの中山秀征さんとの写真など、複数の画像や動画をアップロードした。
この投稿に、SNS上では「いいなー」「羨ましい」「めっちゃ良い試合観られて良かったね」「最高の試合見られて羨ましい」「仲いいね」「羨ましいですー！！！」「楽しかったやろうなぁ」「現地観戦すごっ」「コンビで弾丸って仲良しかー」「なんで！？」といった声が寄せられた。
充実した１日だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】チュニジア戦を現地観戦！日本代表ユニ姿の見取り図
現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で日本代表がチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。
この試合後に、盛山さんは自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップ。現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！ 大勝を見届けましたので帰国します！」と綴る。
「このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援。チャントを歌いまくって声が枯れました」と記し、日本代表のユニホーム姿での相方のリリーさんとの２ショットや、同じくスタジアムに訪れていたタレントの中山秀征さんとの写真など、複数の画像や動画をアップロードした。
この投稿に、SNS上では「いいなー」「羨ましい」「めっちゃ良い試合観られて良かったね」「最高の試合見られて羨ましい」「仲いいね」「羨ましいですー！！！」「楽しかったやろうなぁ」「現地観戦すごっ」「コンビで弾丸って仲良しかー」「なんで！？」といった声が寄せられた。
充実した１日だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】チュニジア戦を現地観戦！日本代表ユニ姿の見取り図