◇インターリーグ ドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、2回の第2打席で中前打を放つなど2打数1安打だったが、大差を付けられたこともあり、7回の第4打席で代打を送られ途中交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）はアクシデントによる交代ではないと語った。

現地21日は「父の日」とあり、水色のバットにスパイクで試合に臨んだ大谷。オリオールズ先発のヤングに対し、初回は四球を選び、マンシーの左前打で二塁から生還。2回には2死一塁から中前へ運んでチャンスメークした。

5点を追う5回からは通常の黒バットに戻したが、一ゴロ。1−10と大量リードを許し、迎えた7回の第4打席は代打・エドマンが送られ、ベンチに退いた。

試合後、ロバーツ監督は大谷の途中交代について「翔平は問題ない。ただ、あの試合から下げたかっただけだ」と説明。負傷などアクシデントによる交代ではないと語った。

大量リードを許したドジャースは8回の守備からフリーマンもベンチに退いている。