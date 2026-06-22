テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。

日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。

この日は「冬休み」で欠席した元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏に代わってサッカー解説者の松木安太郎氏がスタジオ出演。「やりましたね。本当に強い日本代表を見させてもらいました」と笑顔を見せた。

番組では日本がいるグループＦの順位表ではオランダと日本は勝ち点、得失点では並んでいるが、総得点「７」のオランダが１位、日本は「６」で２位となっていることを紹介。次のスウェーデン戦で勝利、もしくは引き分けるとグループ２位以上での決勝進出が決まることを伝えた。

司会の羽鳥アナウンサーは「松木さん、３―０予想でしたけど上回りましたね。４―０、すごいですね」と話しかけた。松木氏は「すごいですね」としつつ「ですけど、オランダの結果を考えるともっと（得点が）欲しかったな、というのもね」とちょっぴり残念そう。

そして「オランダはチュニジアには絶対に勝つと思うので、その辺がどう動くかというのが今後のポイントですね」と語った。