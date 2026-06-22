何もしないと筋肉は1年でどれくらい減るのか！？

何もしないと筋肉は年率で約0.5%減っていく！

「歳をとるとやせにくくなる、脂肪がつきやすく体重は減らしにくくなる」といわれています。その原因で多いのは、若いころよりも体を動かさなくなる(消費カロリーの減少)、昔よりも食事が贅沢になる(摂取カロリーの増加)などです。

なかには「運動量や食事の量は以前と変わっていない」という人がいるかもしれませんが、それでも若い頃よりは太りやすくなります。それは、年齢とともに筋肉の量がじわじわと減少していくからなのです。

お気に入りのデニムのウエストがきつくなったら、たとえ体重が変わっていなく ても、体の中身は以前とは同じではないのです。お腹周りはもともと脂肪が多いとはいえ、体脂肪が特定の部位にだけ増えるということはありません。

だから、ウエストサイズがアップしていれば、全身の体脂肪が増加しています。もし、体重が変わっていないならば、内臓や骨の重量はほとんど増減しないので、体脂肪が増えたぶんだけ筋肉が減っているということなのです。

個人差もありますが、一般的に筋肉は年率でおよそ0.5パーセントずつ減っていきます。筋肉量が減少すると、外出してもエレベーターやエスカレーターを使いたくなるし、疲れも抜けにくく、ますます活動量が減りがちに。そうすると、筋肉はさらに減って脂肪がつきやすく悪循環に陥ってしまうのです。

【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二