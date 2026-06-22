何もしないと筋肉は1年でどれくらい減るのか！？
何もしないと筋肉は年率で約0.5%減っていく！
「歳をとるとやせにくくなる、脂肪がつきやすく体重は減らしにくくなる」といわれています。その原因で多いのは、若いころよりも体を動かさなくなる(消費カロリーの減少)、昔よりも食事が贅沢になる(摂取カロリーの増加)などです。
なかには「運動量や食事の量は以前と変わっていない」という人がいるかもしれませんが、それでも若い頃よりは太りやすくなります。それは、年齢とともに筋肉の量がじわじわと減少していくからなのです。
お気に入りのデニムのウエストがきつくなったら、たとえ体重が変わっていなく ても、体の中身は以前とは同じではないのです。お腹周りはもともと脂肪が多いとはいえ、体脂肪が特定の部位にだけ増えるということはありません。
だから、ウエストサイズがアップしていれば、全身の体脂肪が増加しています。もし、体重が変わっていないならば、内臓や骨の重量はほとんど増減しないので、体脂肪が増えたぶんだけ筋肉が減っているということなのです。
個人差もありますが、一般的に筋肉は年率でおよそ0.5パーセントずつ減っていきます。筋肉量が減少すると、外出してもエレベーターやエスカレーターを使いたくなるし、疲れも抜けにくく、ますます活動量が減りがちに。そうすると、筋肉はさらに減って脂肪がつきやすく悪循環に陥ってしまうのです。
【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二