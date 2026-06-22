日本時間21日に行われたW杯通算1000試合目の記念の一戦は、日本（FIFAランキング16位）がチュニジア（同58位）を4−0で一蹴。決勝トーナメント進出へ大きく前進した。

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日本はMF鎌田大地（29=クリスタルパレス）の2試合連続ゴールで先制。前半4分での得点が日本のW杯史上最速ゴールとなれば、FW上田綺世（27=フェイエノールト）の2得点は日本人初の1試合複数得点。伊東純也（33=ゲンク）の今大会初ゴールなどで奪った計4得点は2010年南アフリカ大会のデンマーク戦（3−1）を上回るW杯最多得点となった。

次戦、日本時間26日午前8時キックオフのスウェーデン戦で引き分け以上なら、決勝トーナメント（T）進出が決定するが、そのスウェーデン（同36位）はオランダ（同7位）に1−5の大敗。第1戦のチュニジア戦で5−1と大勝した貯金をあっという間に吐き出した。とはいえ、初戦で大暴れしたFWイサク（26=リバプール）、FWヨケレス（28=アーセナル）の英プレミアリーグ名門の2トップが引っ張る攻撃力は脅威。元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏がこう言う。

「引き分けでは2位以上で通過できないスウェーデンは、序盤からヨケレス、イサク、エランガ（24=ニューカッスル）の英プレミアストライカー3人衆がカサにかかって攻めてくるでしょう。森保監督はこの日、オランダ戦の伊藤洋輝（27=バイエルン）、谷口彰吾（34=シントトロイデン）、渡辺剛（29=フェイエノールト）の3人のDFから、谷口に代えて板倉滉（29）、渡辺に代えて冨安建洋（27）のアヤックスコンビを先発させた。最終ラインとGKは、試合ごとに代えないのがセオリーですが、板倉、冨安の安定した守備力と攻撃の起点となるパス出しの能力を期待してチュニジア戦に起用した。スウェーデン戦で使う3DFは、相手の強力FW陣を封じることを主眼に、フィジカルコンディションなどを見極めて起用するでしょう。打ち合いに巻き込まれずに失点しないことに専念し、中盤でボールを回されても、きっちり守備ラインを整えておけば、リスクは抑えられる。失点ゼロの時間を続けながら好機を迎えられれば、負けることはないとみています」

なでしこジャパン初代監督で元ドイツ1部ビーレフェルトのヘッドコーチ・鈴木良平氏は次戦のキープレーヤーとして、「鎌田の先制ゴールをアシストしたFW中村敬斗（25=スタッド・ランス）を挙げたい。オランダ戦から好調を維持していて、アシストの場面のドリブル突破、折り返しのタイミングなど、随所で一級品のプレーを見せていました」と言った。

森保ジャパンの3大会連続の決勝トーナメント進出が見えてきた。

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日刊ゲンダイはキープレーヤーに挙げられた中村の恩師を直撃。日本代表に上り詰めるまで、どんな成長曲線を描いてきたのか。恩師しか知らない素顔をとことん語ってもらった。●関連記事 【もっと読む】中村敬斗〈前編〉中1でやってきた中村は「ミスター貪欲」だった も要チェックだ。