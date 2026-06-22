今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月22日（月）〜6月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月22日（月）〜6月28日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は元気いっぱいで、普段ならイラッとしてしまうことも穏やかな気持ちで対応できるようです。明るい雰囲気でいると、恋愛もプラスに影響するでしょう。新しい恋を求めている人は、友人と一緒にイベントなどへ出かけてみると◎
★ワンポイントアドバイス★
お金を増やすためのアイデアが湧いてくるかも。気になることはネットで調べてみると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は元気いっぱいで、普段ならイラッとしてしまうことも穏やかな気持ちで対応できるようです。明るい雰囲気でいると、恋愛もプラスに影響するでしょう。新しい恋を求めている人は、友人と一緒にイベントなどへ出かけてみると◎
お金を増やすためのアイデアが湧いてくるかも。気になることはネットで調べてみると良いでしょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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