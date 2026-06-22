森保ジャパンが4-0で圧勝したチュニジア戦。1トップで先発した上田綺世（27=フェイエノールト）が2得点1アシストの大活躍を見せた。W杯で1試合2得点を挙げた日本人は、上田が初めてである。

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1-0で迎えた前半31分、敵陣中央で縦パスを受けると、ペナルティーエリア右手前まで運んで、いきなりシュート。グラウンダーの一撃はコースを塞いだDFの股を抜き、ゴール左隅へ決まった。日本テレビ系の中継で解説を務めた本田圭佑氏も「股抜きでサイドネットは神！」と驚いたゴールだった。

後半24分には、味方からのパスを巧みにフリックし、伊東純也のチーム3点目をお膳立て。同39分には佐野海舟のクロスを頭で合わせ、この日2点目。ゴールを奪うだけでなく、攻撃の起点にもなり、日本の3得点に絡む大車輪の活躍だった。

そんな上田の得点力を早くから見抜いていたのが、法大時代の恩師、長山一也氏（現FC.ISE-SHIMA監督）だ。上田が高校3年時に法大の練習へ参加した際、大学生を相手に強烈なヘディングシュートを決めた姿を見て、「すぐ来てほしい」と伝えたという。

入学後も、その得点感覚は際立っていた。大学1年だった2017年の総理大臣杯決勝では、明大を相手決勝点を奪った。

「相手に押される状況もあった中、ミドルシュートを決めてくれた。それも普通の感覚なら狙わないような距離から打ちました。フィニッシュでゴールを決め、チームを勝たせる形を持っていた。本当にエースらしい活躍ぶりでした」（長山氏）

チュニジア戦で見せた股抜き弾とヘディング弾は、恩師がほれ込んだ上田の原点そのものだ。一方、伊東へのアシストにつながったポストプレーは、プロ入り後に身につけた新たな武器である。

「昨年夏に綺世と電話で話し、『鹿島もセルクル・ブルージュも、どちらかというとカウンター系のサッカーをしていて、FWの自分は背後を狙う仕事が多かったけど、フェイエノールトはボールを握るチーム。敵のDFを背負って壁になる仕事が多く求められるんで、それができるようになるまで時間がかかった』と言っていましたね。コーチに付き合ってもらってポジショニングを修正したり、相手の背負い方を工夫したりする作業に2年くらいかかったようですが、ポストプレーは格段にレベルアップしました」（同）

上田は2022年カタールW杯では無得点。大会後、「自分は何もできなかった」と悔しさを口にし、長山氏へ「ベルギーからやり直します」とメッセージを送ったという。

あれから4年。長山氏が大会前に望んでいた「まずはW杯でゴールを」という宿題を、上田は日本人初の1試合2得点という最高の形でクリアした。

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法大時代の恩師・長山氏にあてたインタビューは日刊ゲンダイDIGITALで公開中。上田は日本代表に上り詰めるまで、どんな成長曲線を描いてきたのか。恩師しか知らない素顔をとことん語ってもらった。●関連記事 【もっと読む】上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁 も要チェックだ。