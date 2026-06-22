東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7012　高値0.7024　安値0.6989

0.7063　ハイブレイク
0.7043　抵抗2
0.7028　抵抗1
0.7008　ピボット
0.6993　支持1
0.6973　支持2
0.6958　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5738　高値0.5774　安値0.5723

0.5818　ハイブレイク
0.5796　抵抗2
0.5767　抵抗1
0.5745　ピボット
0.5716　支持1
0.5694　支持2
0.5665　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4153　高値1.4183　安値1.4130

1.4234　ハイブレイク
1.4208　抵抗2
1.4181　抵抗1
1.4155　ピボット
1.4128　支持1
1.4102　支持2
1.4075　ローブレイク