東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7012 高値0.7024 安値0.6989
0.7063 ハイブレイク
0.7043 抵抗2
0.7028 抵抗1
0.7008 ピボット
0.6993 支持1
0.6973 支持2
0.6958 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5738 高値0.5774 安値0.5723
0.5818 ハイブレイク
0.5796 抵抗2
0.5767 抵抗1
0.5745 ピボット
0.5716 支持1
0.5694 支持2
0.5665 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4153 高値1.4183 安値1.4130
1.4234 ハイブレイク
1.4208 抵抗2
1.4181 抵抗1
1.4155 ピボット
1.4128 支持1
1.4102 支持2
1.4075 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7012 高値0.7024 安値0.6989
0.7063 ハイブレイク
0.7043 抵抗2
0.7028 抵抗1
0.7008 ピボット
0.6993 支持1
0.6973 支持2
0.6958 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5738 高値0.5774 安値0.5723
0.5818 ハイブレイク
0.5796 抵抗2
0.5767 抵抗1
0.5745 ピボット
0.5716 支持1
0.5694 支持2
0.5665 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4153 高値1.4183 安値1.4130
1.4234 ハイブレイク
1.4208 抵抗2
1.4181 抵抗1
1.4155 ピボット
1.4128 支持1
1.4102 支持2
1.4075 ローブレイク