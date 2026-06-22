◇インターリーグ レッズ4―1ヤンキース（2026年6月21日 ニューヨーク）

レッズの2年目右腕チェイス・バーンズ投手（23）が22日（日本時間23日）のヤンキース戦に先発し、5回5安打1失点、7奪三振の好投で今季9勝目をマークした。大リーグ公式サイトなど複数の米メディアはオールスター選出へさらに前進したと報じた。

バーンズは今季15試合に先発して9勝1敗、防御率2.00を記録。直近9先発では6勝0敗、防御率1.57と圧倒的な安定感を見せている。昨年6月24日のヤンキース戦でメジャーデビューしたバーンズは、最初の5打者を連続三振に仕留める鮮烈なスタートを切った。この日はデビュー戦以来、約1年ぶりとなるヤンキースとの対戦。デビュー戦のように100マイル超の速球で圧倒する内容ではなかったが、粘り強く試合をつくった。

唯一の失点は3回、ベン・ライスに浴びたソロ本塁打のみ。武器として磨いてきたスライダーが効果を発揮し、7奪三振のうち5つをスライダーで奪った。テリー・フランコナ監督は「彼は今や違うタイプの投手になりつつある。スライダーは本当に大きな武器になっている」と成長を評価した。

バーンズ自身も「昨年のこの時期は、すべての球を全力で投げていたと思う。でも今年は投手として大きく成長できた。速球の投げ分けやチェンジアップの使い方も進歩した」と手応えを口にした。また、捕手のタイラー・スティーブンソンは「チェイスはまだ完成形ではない。しかし完成した時には、本当に特別な投手になる」と期待を寄せた。メジャーデビューから約1年。バーンズは着実な進化を遂げながら、ナ・リーグを代表する若手エースへの階段を駆け上がっている。