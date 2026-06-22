俳優の杉浦太陽が21日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻希美の誕生日を祝うため、1カ月以上前から極秘で計画していたというサプライズバースデーパーティーの様子を明かした。

【映像】辻希美の“豪邸”と話題の自宅やプール

この日、杉浦は「時間差投稿になりましたが、ノンの誕生日」と切り出し、愛妻のために開催したサプライズパーティーを報告。「1カ月以上前から、みんなにお声がけして、忙しい中、集まってお祝いしてくれました」と、かなり前から準備を進めていたことを明かした。

多くの人が集まったバースデーパーティー当日は“サプライズ大成功”となった様子で、杉浦は「みんな本当にありがとう」と、快く協力してくれた友人たちへ感謝を述べるとともに、「ノン、おめでとう」と辻へ改めて祝福のメッセージを贈った。

続けて、パーティーを彩った豪華な食事については自宅への出張料理であったことを報告。「僕の誕生日にも作ってくださったシェフ、我が家まで、ありがとうございました」と感謝をつづった。ブログ内ではタレントの菊地亜美や益若つばさ、お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえなど多くの人が集まった誕生日会の様子や豪華な食事、オーダーした辻の顔写真が印刷された特製バースデーケーキの写真を公開している。