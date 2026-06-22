Hey! Say! JUMPの新曲 「CUE CUE CUTE」が本日6月22日(月)より配信スタート。これにあわせ、同曲のミュージックビデオが21:00にHey! Say! JUMP公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。

本楽曲は、テレ東系6局ネットで放送中のTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。 一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がっている。

ミュージックビデオのメインコンセプトは”シットコム+ミュージカル”。キャスト役×2に加え、制作スタッフ役と合計3役のメンバーが、次々に繰り広げるシュールなシチュエーションと物語、 そしてエンタメ感全開の演出が見どころだ。ラストサビ、3役全キャスト集合して繰り広げられるキュートなダンスシーンも楽しんでいただきたい。

さらに、「CUE CUE CUTE」リリースを記念してスペシャル生配信も行なわれるとのこと。詳細はオフィシャルサイトにて。

■「CUE CUE CUTE」

2026年6月22日 配信スタート

https://HeySayJUMP.lnk.to/CCC ■ダウンロードキャンペーン

対象の⾳楽配信サービスで「CUE CUE CUTE」をダウンロードし、応募期間内に特設サイトからご応募いただいた⽅全員にオリジナル画像をプレゼントいたします。

※オリジナル画像は各⾳楽配信サービスによってデザインが異なります

詳細はStorm Labels HPにて https://web.storm-labels.co.jp/s/st/news/detail/14542

■プレイリスト「Hey! Say! JUMP ALL SONGS」

https://HeySayJUMP.lnk.to/ALLSONGS ■「Hey! Say! JUMP ALL SONGS」お気に入り&ライブラリ保存キャンペーン

対象の⾳楽配信サービスで「Hey! Say! JUMP ALL SONGS」プレイリストをお気に入りorライブラリ保存し、応募期間内に特設サイトからご応募いただいた⽅全員にオリジナル画像をプレゼントいたします。

詳細はStorm Labels HPにて https://web.storm-labels.co.jp/s/st/news/detail/14540