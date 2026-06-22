今月26日公開の新作映画「スーパーガール」で主演する女優のミリー・オールコック(26)が、劇中のマントにまつわる驚きのエピソードを明かした。



【写真】マントの下も気になる お腹のぞかせるスーパーガール女優

ポッドキャスト「Raiders of the Lost」のインタビューで、「この映画での私のマントは、オリジナルの『スーパーマン』のマントに使われた素材で作り直されているの。あの素材が約16メートル残っていたそうで、それが今、私のマントの後ろ部分に使われているのよ」



1979年公開の同作のほか、続編の「スーパーマン2」「スーパーマン3」「スーパーマン4／最強の敵」では俳優のクリストファー・リーブさんが主演していた。



「スーパーガール」はトム・キングのコミックシリーズ「Supergirl: Woman of Tomorrow」を原作に女優のアナ・ノゲイラが脚色。ミリー演じるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルが、父親を殺したクレムへの復讐に燃える少女ルーシー・メアリー・ノールと共にクレムを追う姿を描いている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）