株式会社GDTは、外出先で温度・湿度・時計を同時に確認できる携帯型デジタル温湿度計『sology ポータブル温湿度計 OD300』を発売した。

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近年の猛暑日や熱帯夜の増加を受け、熱中症対策への関心が高まっている。本製品は、ペットの散歩や赤ちゃんとの外出、アウトドア、スポーツ観戦、部活動など、屋外で過ごす時間が長いシーンでの環境把握をサポートするアイテムとして開発された。最大の特徴は、温度・湿度・時計をひとつの画面に同時表示する点。同じ地域でも場所や時間帯によって体感する暑さは異なるため、温度と湿度を確認することで、休憩や水分補給のタイミングを判断する目安として活用できる。

本体にはカラビナを搭載しており、バッグやリュックに簡単に装着可能。さらに付属のベルトを使用することで、ベビーカーや自転車、バイクのハンドル部分など、カラビナが掛けにくい場所にも取り付けられる2WAY仕様となっている。

また、突然の雨や水しぶきに配慮したIPX4防滴仕様を採用。早朝や夜間のウォーキング、ペットの散歩、キャンプ場などの薄暗い環境でも視認できるバックライト機能も搭載し、ボタンひとつで表示を確認できる。測定範囲は温度－25.0～50.0℃、湿度10～99%。本体サイズは約幅32×奥行き15×高さ94mm、質量は約30gと携帯性に優れる。電池寿命は約1年で、CR2032電池1個で駆動する。

■製品情報sology ポータブル温湿度計品番：OD300メーカー：株式会社GDT寸法：約幅32×奥行き15×高さ94mm質量：約30g使用電池：CR2032×1表示範囲：温度 －25.0～50.0℃、湿度 10～99%温度精度：0.0～40.0℃ ±1℃、その他の範囲 ±2℃湿度精度：40～80% ±5%、その他の範囲 ±10%防水仕様：JIS C 60529 IPX4測定間隔：約30秒時計精度：平均月差±30秒以内電池寿命：約1年付属品：バンド

（文＝リアルサウンド編集部）