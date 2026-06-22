人気レースクイーンの根岸しおり（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。レース＆サテンのキャミドレス姿を披露した。

「ドレスは女の子が1番綺麗に見える！！」とつづり、レース＆サテンのキャミドレス姿の写真をアップ。ハッシュタグで「レースアンバサダー」「RQ」「ラウンドガール」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「夏らしくキレイ」「可愛いです」「めっちゃ可愛い…！」「可愛い！」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。

埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。