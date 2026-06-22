TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が22日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。 東京都北区の区立滝野川第三小で発生した火災についてコメントした。

火災は19日午前11時ごろに発生。約200平方メートルが燃え、児童や教職員ら11人が煙を吸うなどし、病院に搬送された。そのうち児童1人が腕を、女性教員1人が骨盤を折った。準備室に隣接する音楽室では、出火当時、5年生24人が授業を受けていた。

安住アナは「小学校の火事ですが、今あらためて見ても本当に奇跡的に被害なくという感じがいたします」と言い、VTRを見ながら「火元、そして校舎の端、ひさしの部分で児童の皆さんが逃げているのが分かります」などと話し、出火元とみられる校舎4階の音楽準備室から、燃えた衣類のようなものが複数見つかったこと伝えた。

警視庁と東京消防庁は20日に実況見分を実施。室内の電気ストーブが激しく燃えており、同庁は失火の疑いが高いとみて原因を詳しく調べる。準備室から複数のサーキュレーターも見つかったが、異常はなかったという。学校や準備室に第三者が侵入した形跡もないことなどから、放火の可能性は低いとみている。