MLB公式Xが大谷翔平の幼少期に父・徹さんと並んだ写真を公開

MLB公式X（旧ツイッター）は21日、父の日を記念して公開した1枚の写真が話題を呼んでいる。ドジャース・大谷翔平投手が幼少期に父・徹さんと並んだ写真で、あまりにも似ている父子の姿に米ファンから驚きの声が続出した。

MLB公式Xは「ショウヘイ・オオタニが父と一緒に！ #FathersDay」と投稿。公開された写真には、幼い大谷と徹さんが並んで写っており、その“そっくりぶり”が注目を集めた。

コメント欄には英語で「彼の父は彼より若いのか？」「DNA検査は必要なし」「彼らはとても似ている」「双子だ」「コピペしてるみたいだ」「マジで似てるな」「この写真最高だ」など驚きの反応が殺到した。

そんな中で、父子を見間違える声も。「ショウヘイと彼の息子かと思った」「ショウヘイが息子と一緒にいるのかと思ったよ（笑）」「彼にそっくりじゃないか」などのコメントが並び、思わず勘違いしたファンも少なくなかったようだ。

大谷は昨年4月に第1子となる長女の誕生を発表。20日には第2子の誕生を発表したばかりだ。2児の父となって迎えた父の日に公開された貴重な幼少期ショットは、多くのファンを和ませていた。（Full-Count編集部）