【Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R】 受注期間：6月26日13時～8月下旬 発送月：11月下旬 価格：19,800円

メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R」の予約をプレミアムバンダイなどで6月26日13時より受け付ける。価格は19,800円。商品の発送は11月下旬を予定している。

「P.O.P“S.O.C”」は、「ONE PIECE」のキャラクターたちを““椅子に腰かける（sit on a chair）”というというリラックスした姿で立体化するシリーズ。発売10周年を迎えた本年、一部の彩色をリニューアルした「Ver.R」として、復刻版が登場する。

第1弾には、アニメやコミックスにとどまらず実写ドラマ版でも活躍する「サンジ」が登場。ハイクオリティーな造形と彩色で“紳士的かつセクシー”なサンジの魅力が劇中イメージそのままに再現されている。

Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R

受注期間：6月26日13時～8月下旬

発送月：11月下旬

価格：19,800円

受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオフィシャルストア、麦わらストア、麦わらストアMINI（キデイランド京都四条河原町店）

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

・専用台座（椅子）…1

【商品サイズ】

約1/8スケール（全高約140mm）

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション