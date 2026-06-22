◆米大リーグ ドジャース１―１２オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

オリオールズ打線が火を噴き、ドジャースが今季２度目の２桁失点。１―１２の９回にベテランのＭ・ロハス（３７）が野手登板したが、わずか７球、打者３人でピシャリと抑えた。

先発マウンドに上がった右腕Ｅ・シーハン投手が、４回途中６失点でＫＯ。７回に４番手のＪ・ヘルナンデスが２連続二塁打とアロンソの１８号３ランで４点を失い、１―１０と突き放された。

ドジャースの２桁失点は７日のエンゼルス戦（５●１３）以来、今季２度目。チーム防御率２位、チーム打率１位と攻守がかみ合い、メジャー勝率１位にたっているド軍だが、この日は７回まで１３被安打１０失点と爆発したオ軍打線に圧倒された。

８回にもアレクサンダーに３号２ランを打たれて１―１２。白旗を挙げたロバーツ監督は野手のＭ・ロハスをマウンドに送った。最速４９・８マイル（約８０・１キロ）の山なり投球で、先頭のシアニを一ゴロ、ヘンダーソンを左飛、代打ハフを左直に打ち取り、３者凡退。捕手・ロビンソンに親指を立てるグッドポーズを送り、満足そうにベンチに戻った。

ロハスは今季３試合目の敗戦処理登板。５月２６日の前回登板では８安打２本塁打で５失点していたが、この日はわずか７球で３人を料理。防御率は１８・００になった。