◇W杯北中米大会1次リーグH組 ウルグアイ ― カボベルデ（2026年6月21日 米マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、ウルグアイ（FIFAランキング18位）とカボベルデ（同63位）が対戦。前半はウルグアイが2―1とリードして折り返した。

ウルグアイは0―1と先行されて迎えた前半44分、FWのマキシ・アラウホが同点ゴールを決めた。直前にカボベルデMFアルカンジョが自陣で足をつり、ウルグアイFWビニャスが足を伸ばして“介抱”していたが、チャンスとみるや放り出してゴール前へ攻撃参加。ビニャスは得点には関与しなかったものの、左クロスからゴール前で両軍が競り合ったこぼれ球をM・アラウホがダイビングヘッドで押し込んだ。

ウルグアイは前半アディショナルタイムの51分、縦パスをM・アラウホが頭で落とすと、FWカノビオが流し込んで勝ち越しゴール。初戦でサウジアラビアと1―1の引き分けに終わり、2大会ぶりの決勝トーナメント進出へ勝ち点3が求められる試合でリードを奪った。