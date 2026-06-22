◇インターリーグ ドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、2回の第2打席で中前打を放つなど2打数1安打だったが、大差を付けられたこともあり、7回の第4打席で代打を送られ途中交代。チームは投手陣が崩れ、今季2度目の2桁失点で連敗を喫した。

現地21日は「父の日」とあり、水色のバットにスパイクで試合に臨んだ。オリオールズ先発のヤングに対し、初回は四球を選び、マンシーの左前打で二塁から生還。2回には2死一塁から中前へ運んでチャンスメークした。

5点を追う5回からは通常の黒バットに戻したが、一ゴロ。7回に4番手のJ・ヘルナンデスが4点を失い、1−10と大量リードを許し、迎えた7回裏の第4打席は代打・エドマンが送られ、ベンチに退いた。

チームは先発したシーハンが立ち上がりから4安打を集められ、2点を失うと、4回途中8安打6失点でKOされた。後を継いだ救援陣も4番手のJ・ヘルナンデスが4失点。5番手・マクドーモットも2点を失うなど、投手陣が8回までに4被弾を含む15安打を浴び、12失点。本拠ドジャースタジアムのスタンドは早々と帰路に就くファンが増え、空席が目立つ中、1−12の9回はロハスが“野手登板”し、相手打線を3人で抑えたものの大量点差が響き、大敗を喫した。

大谷は19日（日本時間20日）に第2子が誕生。その日の試合を欠場したが、20日（日本時間21日）に復帰して祝砲となる16号を放っていた。