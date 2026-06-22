ももクロ佐々木彩夏、30歳の節目に初の単独写真集決定 “もぐもぐあーりん”満載の食旅カットも解禁
【モデルプレス＝2026/06/22】ももいろクローバーZの佐々木彩夏が、自身初写真集「ぺろり」（SDP）を10月8日に発売することが決定。あわせて佐々木のカットやコメント、イベント開催情報が公開された。
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
日本のアイドルシーンにおいて不動の人気と地位を確立している「ももいろクローバーZ」のメンバーとして活躍するほか、多方面で唯一無二の存在感を際立たせている“あーりん”こと佐々木が、今年30歳を迎える節目に、自身初となる単独写真集を10月8日に発売することが決定。デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）をはじめ、全宇宙のプニノフの皆さんへ向けて佐々木が贈る、30歳アニバーサリーを記念した作品となっている。
自ら食べることが大好きと公言し、ファンからは“もぐもぐあーりん”と呼ばれ、「食べている姿が世界一可愛い！」と定評のある佐々木。全編を通して「食」を堪能する姿を写し出した、彼女ならではの個性たっぷりな魅力が詰まった本作は、単なる食事風景にとどまらず、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成。本人が慣れ親しんだ地元・神奈川をはじめ、東京、北海道など、ゆかりの地の行きつけのお店や思い出の場所を巡りながら愛してやまない味と再会。その土地ならではの空気や美しい風景とともに「食」の魅力を味わうことで、彼女の人生を形作ってきた食へのこだわりや、これまで見せたことのない自然体な表情、そして今だからこそ映し出せる新たな魅力がたっぷりと収録。好きなものを美味しそうにもぐもぐする愛らしくキュートな姿はもちろん、ナチュラルすぎる頬張る瞬間の表情や、ちょっぴり色っぽい魅力まで余すことなく網羅。まるで同じ空間、同じ時間を共に過ごし、隣で一緒にごはんやスイーツを食べているかのような愛くるしい笑顔や優しい微笑みに溢れた、彼女自身の食へのこだわりが感じられる作品に仕上がっている。
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る「思い出の味パート」、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る「食旅パート」の2部構成。「思い出の味パート」では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではの貴重でメモリアルなコンテンツも収録される予定だ。
この度解禁されたのは、「串カツ田中」で串カツを片手に乾杯するキュートさ溢れるカットのほか、「タッカンマリ大学」でお肉を頬張る寸前の素の表情、「＆ Yogurt」でヨーグルトスイーツを目の前に澄んだ瞳でこちら見つめるキュルンな表情や、「ハードロックカフェ」で大人っぽいスタイリングにアンニュイな表情で苺を食べる色っぽい姿など印象的なカット。さらに、「カラオケまねきねこ」でピザを片手にカラオケを楽しむ、ナチュラルな魅力が爆発したファン悶絶の“メガネあーりん”姿も。
そのほか、北海道の人気店「回転寿しトリトン」でいくらを目の前に愛され笑顔満開の表情や、「ツキサップじんぎすかんクラブ」では大自然の中、ジンギスカンを楽しむありのままで自然体なキュートな姿など、本作でしか見ることのできない多彩な個性と唯一無二の魅力が目白押しだ。さらに、10月10日、11日に発売記念イベントの開催も決定。6月22日AM4：00より、各ECサイトにて販売店別オリジナル特典付きの先行予約受付が一斉にスタートする。（modelpress編集部）
30歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！今まで18年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました。今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います。この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉しいです。
タイトル ：佐々木彩夏 1st写真集 「ぺろり」
著者：佐々木彩夏
撮影：北浦敦子
発売日：2026年10月8日(木)
サイズ：A4（縦297mm×横210mm）
ページ数：128P
【販売特典】
楽天ブックス限定版
購入特典：直筆サイン（ランダム／期間限定）
通常版
【購入特典A】
対象：ももいろクローバーZ OFFICIAL FANCLUB
「ANGEL EYES」会員限定
1冊：オリジナルクリアカード
2冊：ロケ地巡礼マップ＋オリジナルクリアカード
【購入特典B】
対象：楽天ブックス、HMV&BOOKS（online・店頭）
／ローソン店頭Loppi限定
オリジナルフォトカード
【Not Sponsored 記事】
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
◆佐々木彩夏、初の写真集決定
日本のアイドルシーンにおいて不動の人気と地位を確立している「ももいろクローバーZ」のメンバーとして活躍するほか、多方面で唯一無二の存在感を際立たせている“あーりん”こと佐々木が、今年30歳を迎える節目に、自身初となる単独写真集を10月8日に発売することが決定。デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）をはじめ、全宇宙のプニノフの皆さんへ向けて佐々木が贈る、30歳アニバーサリーを記念した作品となっている。
◆佐々木彩夏、写真集の“食旅”カット解禁
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る「思い出の味パート」、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る「食旅パート」の2部構成。「思い出の味パート」では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではの貴重でメモリアルなコンテンツも収録される予定だ。
この度解禁されたのは、「串カツ田中」で串カツを片手に乾杯するキュートさ溢れるカットのほか、「タッカンマリ大学」でお肉を頬張る寸前の素の表情、「＆ Yogurt」でヨーグルトスイーツを目の前に澄んだ瞳でこちら見つめるキュルンな表情や、「ハードロックカフェ」で大人っぽいスタイリングにアンニュイな表情で苺を食べる色っぽい姿など印象的なカット。さらに、「カラオケまねきねこ」でピザを片手にカラオケを楽しむ、ナチュラルな魅力が爆発したファン悶絶の“メガネあーりん”姿も。
そのほか、北海道の人気店「回転寿しトリトン」でいくらを目の前に愛され笑顔満開の表情や、「ツキサップじんぎすかんクラブ」では大自然の中、ジンギスカンを楽しむありのままで自然体なキュートな姿など、本作でしか見ることのできない多彩な個性と唯一無二の魅力が目白押しだ。さらに、10月10日、11日に発売記念イベントの開催も決定。6月22日AM4：00より、各ECサイトにて販売店別オリジナル特典付きの先行予約受付が一斉にスタートする。（modelpress編集部）
◆佐々木彩夏コメント
30歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！今まで18年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました。今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います。この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉しいです。
◆佐々木彩夏 1st写真集「ぺろり」商品概要
タイトル ：佐々木彩夏 1st写真集 「ぺろり」
著者：佐々木彩夏
撮影：北浦敦子
発売日：2026年10月8日(木)
サイズ：A4（縦297mm×横210mm）
ページ数：128P
【販売特典】
楽天ブックス限定版
購入特典：直筆サイン（ランダム／期間限定）
通常版
【購入特典A】
対象：ももいろクローバーZ OFFICIAL FANCLUB
「ANGEL EYES」会員限定
1冊：オリジナルクリアカード
2冊：ロケ地巡礼マップ＋オリジナルクリアカード
【購入特典B】
対象：楽天ブックス、HMV&BOOKS（online・店頭）
／ローソン店頭Loppi限定
オリジナルフォトカード
【Not Sponsored 記事】