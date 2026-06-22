次世代ヒロイン・花咲楓香「水着×バッティングセンター」で魅せた『週刊SPA!』美ボディグラビア♡

『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』は6月16日に発売！

推し撮：花咲楓香

テーマ：野球好きOL

ロケ地：バッティングセンター

衣装：水色の水着

『週刊SPA! 6月23・30日合併特大号』が6月16日に発売された。人気連載「推し撮」には、花咲楓香が登場している。

花咲楓香 © 撮影／藤本和典 ヘアメイク／海瀬志津奈(JULLY) スタイリング／工藤沙恵(ミタケイショウ)

今回のテーマは「野球好きOL」。ロケ地となったバッティングセンターで、彼女は鮮やかな水色の水着姿を披露した。

花咲楓香 © 撮影／藤本和典 ヘアメイク／海瀬志津奈(JULLY) スタイリング／工藤沙恵(ミタケイショウ)

抜群の透明感と美ボディを誇り、次世代ヒロインとして注目を集める花咲楓香。グラウンド外で魅せる、セクシーなビッグイニングから目が離せない。

【プロフィール】

花咲楓香

2001年、北海道出身

DVDメーカーが選ぶ「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」最優秀セールス賞受賞。「キューティハニーNova」公式コスプレイヤーなど、多方面で活躍。熱烈な北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる。

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【クレジット】撮影／藤本和典 ヘアメイク／海瀬志津奈(JULLY) スタイリング／工藤沙恵(ミタケイショウ)