地球に酸素をもたらした「生きた化石」…30億年前の姿を今に伝えるシャーク湾の秘密【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」

10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。

【登録基準（醬）動植物の進化や発展の過程、独自の生態系を示す遺産】

シャーク湾 「生きた化石」が住む太古の海

オーストラリア西海岸に位置する「シャーク湾」は、約220万ヘクタールという広大な範囲が世界遺産に登録されています。半島と島々で作るW字状の海岸線には、内湾の干潟やマングローブ林、外湾の岩礁や断崖など多彩な景観が連なり、自然美としても高く評価されています。世界最大級の海草藻場（海草が密集している場所）が広がり、それらを食べるジュゴンの最大の生息地でもあるなど、絶滅危惧種を含む多くの動植物の住処となっています。

シャーク湾の最大の特徴が、湾奥にあるハメリン・プールに群生するストロマトライトです。ストロマトライトは「生きた化石」といわれ、太古の地球に酸素を供給した藍藻類（シアノバクテリア）をはじめとする微生物が、ドーム状に成長してできた集合体です。光合成を始めたのは約30億年前とされ、現在のものは約3000年にわたり生き続けているといわれています。その成長を支えているのが、通常の海水の約2倍とされる塩分濃度です。生息できる生物が限られるため、ストロマトライトの天敵がほぼ存在しません。シャーク湾は、太古の海の環境やカンブリア紀初期までの生物圏の性質と進化を研究する上で、極めて貴重な場所となっています。

【THINK!】希少種を守るために、人間にできることは？

希少な生物の生息地

シャーク湾はアオウミガメやアカウミガメなどの営巣地であるほか、ジンベエザメやイルカ、絶滅の危機にあるザトウクジラなどが生息しています。他にもミサゴやアジサシなどの鳥類230種、マンダラなどの魚類323種が生息しています。

【鳥類 230種】ミサゴ・アジサシなど

【魚類 323種】マンタなど

世界最大のジュゴン生息地

ジュゴンは人魚のモデルになったともいわれる海生哺乳類です。世界最大の海草藻場があるシャーク湾は世界最多のジュゴンの生息地でもあり、約1万頭が生息しています。

ここがスゴイ！認定ポイント「酸素の起源に関わった太古の生命」

ストロマトライトは、現在の地球の大気を作り出した原核生物の子孫と考えられています。日中に光合成をし、夜になると泥粒などの堆積物を粘液で固定し、それを繰り返すことでドーム状に成長してきました。現在でも成長を続けながら群生していますが、成長スピードは遅く、年に0.3mm程度しか大きくなりません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光 ／ イラスト：どくだみ三銃士

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。