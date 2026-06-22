なぜ更年期は自律神経が不安定に？ホルモン司令塔「視床下部」の混乱がホットフラッシュを招くメカニズム【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

＼更年期は自律神経が乱れる／

卵巣の機能が低下すると自律神経が乱れる

ホルモンと自律神経を司る視床下部

更年期に起きるさまざまな不調は「自律神経の乱れ」と深く関係しています。なぜ、閉経が近づくと、自律神経のバランスが不安定になるのでしょうか。その答えは、脳の視床下部にあります。

エストロゲン、プロゲステロンといった２種類の女性ホルモンの分泌をコントロールしているのが、脳にある視床下部。視床下部→下垂体→卵巣へ指令が送られ、女性ホルモンを増やしたり減らしたりして体の状態を健康に保っています。月経が順調な性成熟期は、その指令にしたがって卵巣は女性ホルモンを分泌できるのですが、更年期に入ると卵巣機能が低下し、視床下部の指令通りに女性ホルモンを分泌できません。女性ホルモンは急激に減っていくので、視床下部は「大量分泌」の指令を送ります。しかし、これに卵巣は一向に応えられず、視床下部がいわば〝パニック〟状態に陥ります。

すると、自律神経にも影響がおよびます。なぜなら、脳の視床下部はホルモンの調整だけでなく自律神経や免疫も司っているからです。視床下部は「ホルモンの司令塔」であるとともに「自律神経の司令塔」。そのため、どちらか一方が乱れると、もう一方も乱れていくことになるのです。

このようにして更年期に卵巣機能が低下すると、ホットフラッシュや動悸・息切れ、不眠など、自律神経の乱れによる不調が起きやすくなります。

脳からの指令に卵巣が応えられなくなる

脳の中の視床下部がコントロール不能に

脳視床下部は3つの機能をコントロールしている

更年期にホルモン分泌のコンロールがうまくいかなくなることで、視床下部が混乱し、自律神経や免疫のコントロールもうまくできなくなってしまう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。