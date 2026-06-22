東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.30　高値161.46　安値160.99

161.98　ハイブレイク
161.72　抵抗2
161.51　抵抗1
161.25　ピボット
161.04　支持1
160.78　支持2
160.57　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1471　高値1.1481　安値1.1418

1.1558　ハイブレイク
1.1520　抵抗2
1.1495　抵抗1
1.1457　ピボット
1.1432　支持1
1.1394　支持2
1.1369　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3232　高値1.3241　安値1.3163

1.3339　ハイブレイク
1.3290　抵抗2
1.3261　抵抗1
1.3212　ピボット
1.3183　支持1
1.3134　支持2
1.3105　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8071　高値0.8092　安値0.8043

0.8143　ハイブレイク
0.8118　抵抗2
0.8094　抵抗1
0.8069　ピボット
0.8045　支持1
0.8020　支持2
0.7996　ローブレイク