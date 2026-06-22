東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.30 高値161.46 安値160.99
161.98 ハイブレイク
161.72 抵抗2
161.51 抵抗1
161.25 ピボット
161.04 支持1
160.78 支持2
160.57 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1471 高値1.1481 安値1.1418
1.1558 ハイブレイク
1.1520 抵抗2
1.1495 抵抗1
1.1457 ピボット
1.1432 支持1
1.1394 支持2
1.1369 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3232 高値1.3241 安値1.3163
1.3339 ハイブレイク
1.3290 抵抗2
1.3261 抵抗1
1.3212 ピボット
1.3183 支持1
1.3134 支持2
1.3105 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8071 高値0.8092 安値0.8043
0.8143 ハイブレイク
0.8118 抵抗2
0.8094 抵抗1
0.8069 ピボット
0.8045 支持1
0.8020 支持2
0.7996 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.30 高値161.46 安値160.99
161.98 ハイブレイク
161.72 抵抗2
161.51 抵抗1
161.25 ピボット
161.04 支持1
160.78 支持2
160.57 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1471 高値1.1481 安値1.1418
1.1558 ハイブレイク
1.1520 抵抗2
1.1495 抵抗1
1.1457 ピボット
1.1432 支持1
1.1394 支持2
1.1369 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3232 高値1.3241 安値1.3163
1.3339 ハイブレイク
1.3290 抵抗2
1.3261 抵抗1
1.3212 ピボット
1.3183 支持1
1.3134 支持2
1.3105 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8071 高値0.8092 安値0.8043
0.8143 ハイブレイク
0.8118 抵抗2
0.8094 抵抗1
0.8069 ピボット
0.8045 支持1
0.8020 支持2
0.7996 ローブレイク