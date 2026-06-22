◆米大リーグ ドジャース１―１２オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。現地時間で「父の日」ということもあり、球団公式ＳＮＳでは「Ｔｏｒｕ’ｓ ｓｏｎ（徹の息子）」と紹介された一戦は２打数１安打１四球に終わり、２児のパパになってから２戦連発はならなかった。９点の大量ビハインドとなった７回２死の打席で代打エドマンを送られて途中交代した。同様の交代は今季４度目だった。

チームは今季２度目の２ケタ失点で大敗。２カードぶりの負け越しで４９勝２９敗の貯金２０となった。１―１２の９回には野手のロハスが登板し、１イニングを三者凡退に封じて盛り上げたが、１０点差以上の敗戦は今季初めてだった。

大谷は「父の日」の特別仕様の水色バットで臨んだ初回先頭の第１打席は四球。その後２死一、二塁からマンシーの左前適時打で二塁から生還を果たした。左膝が万全な状態でないことを忘れさせるような激走を見せたが、ベンチに戻る際はややおかしい走り方にも見えた。この日はスパイクもブルーの特別カラーのものを着用した大谷。２回２死一塁の第２打席は中前打をマークし、２児のパパになってから２試合連続安打とした。

しかし、５回先頭の第３打席からは通常の黒バットに戻して登場。一ゴロに倒れ、昨年から続いていた父の日の連続出塁が６打席で止まっていた。

「父の日」の大谷といえば、エンゼルス時代の２１年に初ホームランを記録。２３年にも一発を放ち、ド軍移籍１年目の２４年には１試合２発の活躍を見せた。昨年も全て単打ながら３打数３安打と相性のいい日で、過去５年間の「父の日」は打率３割８分９厘、４本塁打、６打点と打ちまくってきた。今年もヒットは飛び出したが、移動ゲームとなる２２日（同２３日）の敵地・ツインズ戦に向けて体力温存となった。

前日２０日（同２１日）の同戦で２試合ぶりに復帰した大谷は、０―３の９回先頭で出場２試合ぶりの１６号ソロをセンター右に打ち込んだ。球団も公式Ｘで「Ｓｈｏｈｅｉ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｄａｄ ｐｏｗｅｒ！（父親パワーさく裂！）」と伝えた。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開していた。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で復帰。前回は“パパ初アーチ”まで８試合を要したが、２人目は初戦でいきなり自ら祝砲を記録していた。