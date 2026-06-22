【ナッシュビル（米テネシー州）２１日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアを４―０で下し、決勝トーナメント進出に大きく前進した日本代表は、激闘から一夜明け、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米ナッシュビルに戻った。２ゴール１アシストをマークしたＦＷ上田綺世らが、リラックスした表情で宿舎入りした。

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チュニジア戦の前日練習を体調不良で欠席し、チュニジア戦もベンチ外だったＦＷ町野修斗は、マスク姿でバスを降り、宿舎へと向かった。

ＭＦ遠藤航の離脱により、追加招集となった町野は、オランダ戦（２△２）前日のトレーニングからチームに合流。非公開で行われたＵ―１９日本代表との練習試合でゴールを挙げたことが公表されるなど、アピールを続けていたが、第２戦は無念のベンチ外となった。

チームはここまでの２試合で２２選手を起用しており、ここまで出場機会がないのはＧＫ早川友基、ＧＫ大迫敬介、ＤＦ長友佑都、町野の４人となっている。

他組の状況次第では、決勝トーナメント進出を決めた状態で迎えることも想定されるスウェーデン戦は、先発メンバーの入れ替えも視野に入る。チームはこの日、宿舎内でのリカバリー調整に変更されており、２２日からピッチでのトレーニングを再開する。