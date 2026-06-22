◇セ・リーグ 阪神2―1DeNA（2026年6月21日 横浜）

敵地でも大歓声で迎えられたヒーローインタビューで「今日はどこが良かったか」と問われた阪神・高橋遥人は「ランナー背負ってからも粘れたところ」と答えた。

球団41年ぶりの開幕9連勝は1失点完投で1点リードを守り切った。本人が話した通り、走者を背負ってからの粘りが光った。5安打1四球だが、他に失策と野選の走者もあった。2度の併殺でピンチを断ち、5残塁と本塁を踏ませなかった。

たとえば、2回裏は三ゴロ失策の後、連続凡飛で何ごともなかった。6回裏は1死一塁から遊ゴロ野選で一、二塁となったが、直後に遊ゴロ併殺打に取った。7回裏は左前打の後、悪送球で無死二塁を背負ったが、最少失点にとどめた。

投手と野手の信頼関係というのはこうして高まっていくものだ。佐藤輝明は失策した直後に四球で好機を拡大して先取点につなげた。8回裏には三塁線を事前に詰め、好守で安打性をさばいた。野選をした熊谷敬宥は直後の遊ゴロで併殺を完成させた。ミスを取り返すプレーで高橋をもり立てた。だから、インタビューでも「守りにも助けていただいて……」と感謝を口にしたのだ。

江夏豊は味方がミスした後こそ、余計に踏ん張った。阪神時代のある日、失策をした二塁手・中村勝広（後の監督・GM＝故人）が巨人戦でエラーをした際、マウンド上で慰めたことがあったそうだ。引退後何年たっても2人はこの時の話を繰り返した。中村は酒を、飲まない江夏はコーヒーを飲んで笑いあった。

著書『エースの資格』（PHP新書）で＜ピッチャーと野手の関係は、何年かたって、お互いにそういう思い出話、むかし話ができる間柄がいちばんいいんじゃないか。一つのエラーを巡っての思い出もないような間柄ではかえって寂しい＞。

LOB％（残塁率）という数値がある。（安打＋四死球−得点）÷（安打＋四死球−1・4×本塁打）という計算式で、出塁させた走者を生還させなかった割合を示す。平均70％ほどだが、今季の高橋はリーグトップ級で80％を超える。また失策絡みの失点を示す非自責点はリーグ最少の1。走者を許しても、そして味方のミスの後こそ踏ん張ってきた証しだ。

高橋と野手の間には――江夏が言うように――笑って振り返れる思い出話が積もっていることだろう。 ＝敬称略＝

（編集委員）