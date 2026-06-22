◇インターリーグ ドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日 ロサンゼルス）

ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠でオリオールズと対戦。投手陣が崩れ、8回までに12失点と大差を付けられため、9回はミゲル・ロハス内野手（37）が“野手登板”した。

チームは先発したシーハンが立ち上がりから4安打を集められ、2点を失うと、4回途中8安打6失点でKOされた。後を継いだ救援陣も4番手のJ・ヘルナンデスが4失点。5番手・マクドーモットも2点を失うなど、投手陣が8回までに4被弾を含む15安打を浴び、12失点。一方的な展開となり、ドジャースタジアムの観客は早々と帰路に就くなど空席が目立った。

だが、大差を付けられた9回に“見せ場”が待っていた。1−12の9回からロハスが6番手として今季3度目のマウンドへ。最速49.8マイル（約80.1キロ）、最遅40.5マイル（約65.2キロ）と山なりの投球を駆使して、1番から始まる上位打線を7球で3者凡退に。この日、2度目の3者凡退に、最後まで球場に残ったファンはスタンディングオベーションでベンチへと引き揚げるロハスを迎えた。

チームは9回裏も反撃できず、1−12と大敗で連敗を喫した。