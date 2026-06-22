１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３０銭前後と前日と比べて１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円１１銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。



この日は米国が奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で、米株式市場や米債券市場が休場だったことから模様眺めムードが強く、ドル円相場の方向感は乏しかった。年内の米利上げ観測が高まっていることがドルの支えとなっているものの、市場参加者は日本の通貨当局による為替介入への警戒感から上値に対して慎重姿勢。イスラエルとレバノンの親イラン武装組織ヒズボラが停戦合意したことを受け１６１円１０銭台に弱含む場面もあったが、低調な商いのなか追随売りは広がらなかった。一方、足もとで軟調な展開が続いていたユーロに買い戻しが入った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４７１ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS