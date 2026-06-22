ダイアモンドヘッド株式会社が展開するブランド「ROOMMATE（ルームメイト）」より、『ROOMMATE 冷却クールミストファン RM-244H』。本製品はペルチェ素子で冷却した水をミストとして吹き出し、送風と組み合わせることでクールダウンを図るクールミストファン。ミストは送風時のみ使用可能となっている。

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クールミストとパワフルな送風を組み合わせることで、使用後1分で肌表面温度マイナス10℃を実現するという。強力モーターを搭載しており、風量は100段階に調節可能。無段階調節と25ごとのステップ調節に対応する。カラーはアイスブルーとクールホワイトの2色展開となっている。

■製品情報ROOMMATE 冷却クールミストファン RM-244Hメーカー：ダイアモンドヘッド株式会社（ブランド名：ROOMMATE）カラー：アイスブルー、クールホワイト主な仕様：ペルチェ素子による水の冷却機能、クールミスト噴射（送風時のみ）、風量100段階調節（無段階調節・25ごとのステップ調節）

（文＝リアルサウンド編集部）