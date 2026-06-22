開催：2026.6.22

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 7 - 9 [エンゼルス]

MLBの試合が22日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジャック・パーキンス、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

1回裏、4番 タイラー・ソダーストロム カウント3-2から押し出しの四球でアスレチックス得点 ATH 1-0 LAA、5番 ヨナ・ハイム 初球を打ってセンターへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 2-0 LAA、6番 ジョーイ・メネセス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 3-0 LAA、8番 ヘンリー・ボルテ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 4-0 LAA

2回表、7番 ドノバン・ウォルトン 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでエンゼルス得点 ATH 4-3 LAA

4回裏、2番 ニック・カーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 5-3 LAA

5回表、ピッチャー ジャック・パーキンスがワイルドピッチでエンゼルス得点 ATH 5-4 LAA

7回裏、2番 ニック・カーツ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 7-4 LAA

8回表、5番 デンセル・グスマン 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでエンゼルス得点 ATH 7-7 LAA

9回表、1番 ザカリー・ネト 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 ATH 7-9 LAA

試合は7対9でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのチェース・シルセスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで3勝2敗2S。エンゼルスのバックマンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 08:06:21 更新