開催：2026.6.22

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 1 - 12 [オリオールズ]

MLBの試合が22日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとオリオールズが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。

1回表、4番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 LAD 0-1 BAL、6番 コルトン・カウセル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 LAD 0-2 BAL

1回裏、5番 マックス・マンシー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 1-2 BAL

2回表、1番 テーラー・ウォード 3球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 LAD 1-3 BAL

3回表、6番 コルトン・カウセル 6球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 LAD 1-4 BAL

4回表、6番 コルトン・カウセル 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 LAD 1-6 BAL

7回表、9番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 LAD 1-7 BAL、3番 ピート・アロンソ 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 LAD 1-10 BAL

8回表、8番 ブレイズ・アレクサンダー 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 LAD 1-12 BAL

試合は1対12でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで3勝5敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で2打数、1安打、0打点、打率は.297となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 08:06:23 更新