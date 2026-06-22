ももクロ佐々木彩夏が30歳記念♡として自身初、100%あーりん世界のオリジナリティ溢れる写真集『ぺろり』発売決定

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ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏が、2026年に30歳を迎える大きな節目に、自身初となる単独写真集『ぺろり』を10月8日に発売することが発表された。

■思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成！

デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）の方たちをはじめ、全宇宙のプニノフの皆さんへ向けて佐々木彩夏が贈る、30歳アニバーサリーを記念した本作。

明るく元気で天真爛漫なイメージが強い彼女が、全編を通して「食」をテーマにしながらも、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成されている。

等身大でナチュラルな表情からおちゃめな表情、ちょっぴりセクシーな表情まで、あーりんの多彩な魅力を余すことなく凝縮した唯一無二の作品。

そんな本作から、撮影されたばかりの収録イメージカットが超速で到着。さらに本作への想いを綴った本人コメントも到着している。

■佐々木彩夏 コメント

30歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！

今まで18年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。

そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました。

今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います♡

この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉しいです。

■書籍情報

2026.10.08 ON SALE

佐々木彩夏 1st写真集『ぺろり』

(C)SDP

■関連リンク

写真集『ぺろり』特設サイト

https://www.stardustpictures.co.jp/book/2026/sasakiayaka1st.html

佐々木彩夏 OFFICIAL SITE

https://www.stardust.co.jp/talent/starplanet/sasakiayaka/

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/