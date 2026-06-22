Hey! Say! JUMP、新曲「CUE CUE CUTE」MVプレミア公開決定！リリース記念スペシャル生配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」（読み：きゅー きゅー きゅーと）が、6月22日より配信が開始された。

■「CUE CUE CUTE」MVのメインコンセプトは“シットコム+ミュージカル”！

新曲「CUE CUE CUTE」は、テレ東系6局ネットで放送中のTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がっている。

そして、6月22日21:00にHey! Say! JUMP公式YouTubeチャンネルにて「CUE CUE CUTE」のMVプレミア公開が決定。

本作のメインコンセプトは“シットコム+ミュージカル”。まるで90’S海外ドラマの世界に飛び込んだようなセットと衣装。そんな世界に現代のメンバーも飛び入り参加!?

キャスト役×2に加え、制作スタッフ役と合計3役のメンバーが、次々に繰り広げるシュールなシチュエーションと物語、そしてエンタメ感全開の演出に、終始笑顔になること間違いなし。ラストサビ、3役全キャスト集合して繰り広げられるキュートなダンスシーンも必見だ。

さらに「CUE CUE CUTE」リリースを記念して、スペシャル生配信も決定。JUMPと一緒にスペシャルな空間を楽しんで、きゅーきゅーきゅーとを宇宙まで届けたい。

■リリース情報

2026.06.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CUE CUE CUTE」

https://HeySayJUMP.lnk.to/CCC

■関連リンク

プレイリスト「Hey! Say! JUMP ALL SONGS」

https://HeySayJUMP.lnk.to/ALLSONGS