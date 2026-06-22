お笑いバーを立ち上げた芸人の龍見さん＝札幌市

札幌・ススキノの繁華街から少し離れた雑居ビルの地下1階に「お笑いLiveバーKuruKuru」がある。店を立ち上げた龍見さん（57）は、大阪出身のお笑い芸人。北国に漫才を広めるため約30年前に札幌に移住し、2023年に若手やフリーの芸人のために店を開いた。店の舞台から、全国で活躍する芸人が生まれることを目指し育成に力を注ぐ。（共同通信＝村社菜々子）

ほぼ年中無休の店では1日2回、1組ずつ芸人が持ち時間10分でネタを披露。漫才で定番のサンパチマイクを舞台に置き、出ばやしと照明演出もあって本格的だ。

空き時間は誰でも登壇可能で、時には龍見さんがツッコミ役として、併設するバーカウンターの酔客と一緒に漫才を披露することも。「道場破り」と称して店に訪れた客を「めちゃめちゃツッコんでへこませた」とちゃかす笑顔に現役の芸人のプライドがにじむ。

龍見さんは移住後、吉本興業の支社「札幌よしもと」の創設メンバーとして、テレビ番組の仕事などにまい進。充実した日々を過ごす一方、身近な芸人仲間が東京や大阪に出て行く状況に胸を痛めた。当時の札幌には貸し舞台しかなく、芸を披露する場が不足しているのが原因と感じていた。

芸人として円熟期を迎えた龍見さんは一念発起。観客の前でネタを磨き、事務所の枠を超えて芸人が交流できるお笑いバーを2023年1月に開いた。

3〜4分の持ちネタの前に、世間話や即興のやりとりで観客を盛り上げるのが店のルール。客席の雰囲気をつくり、ネタにつなげる力が肝心だといい「もらった10分は大事にせえよ」と説く。

現在、出演希望者が集う交流サイト（SNS）には約30組が名を連ねる。かつては現役の大学生として店で経験を積み、東京へ旅立った漫才コンビもいる。2025年3月、後輩のフリー芸人「山田くん」に店長の座を託し、自身は裏方に回った。「一人でも多くの芸人が店の舞台に上がってほしい」と願う。

お笑いバーの舞台でフリー芸人「山田くん」（左）と漫才をする龍見さん＝札幌市

お笑いバーの舞台でフリー芸人「山田くん」（左）と漫才をする龍見さん＝札幌市

「お笑いLiveバーKuruKuru」の店内＝札幌市