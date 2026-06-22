大谷は9点ビハインドの7回に代打送られる

【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場。3打席に立ち、7回に代打を送られて交代した。この日は2打数1安打1四球だった。チームは大敗で2連敗となった。

父の日仕様の水色バットで臨んだ第1打席は、相手先発ヤングと対戦して四球。その後二塁まで進み、マンシーの適時打で生還した。2回2死一塁の第2打席では中前に運んで2試合連続安打とした。

5回の第3打席では通常のバットに戻し、一ゴロに倒れた。9点ビハインドの7回には2死走者なしで第4打席を迎えようとしたところ、代打にエドマンを送られ、ここで交代となった。

大谷は19日（同20日）のカード初戦を夫人の第2子誕生に伴い欠場。20日（同21日）に復帰し、第4打席で16号ソロを放っていた。

先発したシーハンは初回に4安打を許すなど2失点。その後もピリッとせず3回1/3を投げて6失点の内容だった。7回にはJ・ヘルナンデスがジャクソンに適時打、アロンソに3ランを浴びて4失点。8回にはマクダーモットがアレクサンダーに2ランを許した。（Full-Count編集部）