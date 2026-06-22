W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。敗れたチュニジアはグループリーグ敗退が決定。大会期間中の監督交代など、難しい状況の中戦いぬいた選手は「真剣な話し合いが必要だ」と語っている。

FIFA公式YouTubeチャンネルで公開された試合後インタビューで、25歳のMFアニス・スリマンは「何と言えばいいのか……。唯一言えることは、（1戦目の敗戦から）立ち直るために選手全員が全力を尽くしたこと。でも、僕らのレベルが十分じゃなかったことは認めないといけない」と淡々と振り返った。

続けて「この大会で勝ちたければ、全員が最善を尽くさないと。その責任は僕らにある。国では朝早く起きて応援してくれた人がたくさんいたと思う。毎回『次は頑張る』と聞くのには飽き飽きしていると思う。実行に移さないと。真剣な話し合いが必要だ」と前を向いた。

チュニジアは、初戦でスウェーデンに1-5で大敗。大会期間中にもかかわらず、サブリ・ラムシ前監督を解任し、エルヴェ・ルナール新監督を据えた。荒療治も効果はなく、日本に0-4と再び大敗。グループF最下位となり、得失点差-8は現時点では全参加国中最低の数字となっている。

母国記者から「プレーを見ていると準備ができていないように見えたが」と問われたスリマンは、「ピッチ上でのパフォーマンスに関しては、僕ら選手に全責任がある」としながらも、「（ピッチ外で）何が起きたか、君はジャーナリストなんだから分かっているだろう？」と、憤慨した。

スリマンは「対応するのが難しいことだ。キャンプ中に起きたことは決して簡単なことじゃない。キャンプ中にたくさんの問題が起き、第1戦を1-5で落とした。大会中に監督交代があった」と説明。「それが（W杯敗退の）原因だとは言わないが、間違いなく難しい時間だった。僕ら選手の仕事はピッチ上でプレーすること。それなのに、ピッチ外でも問題にも直面しなければいけなかったんだ」と肩を落としていた。



（THE ANSWER編集部）