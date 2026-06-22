W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。前半10分には、ラインぎりぎりで得点を阻まれるシーンが。提示された証拠画像には、米実況席も笑うしかなかった。

注目を集めたのは前半10分の場面。ペナルティーエリア内右から上田が放った強烈シュートが、ゴール前で相手に当たって、ゴール方向へ転がった。GKが間一髪でかきだすと、主審はノーゴール判定とした。

ボール全体がゴールラインを完全に越えたかどうかを自動的に判定する「ゴールラインテクノロジー」の画像では、ボールの大半がラインを越えていたが、わずかに線上に残っていたため「NO GOAL」判定に。日本は、4年前には「三笘の1ミリ」で歓喜したが、その逆パターンとなった。

米放送局「FOXスポーツ」の中継では、ノーゴール判定となった証拠画像を見ながら、「どれだけギリギリだったか見てください」と伝えた。わずか数ミリ単位の明暗に見えるほど。直後、放送席は「ハハハハハ！」と笑い声に包まれ、「私たちの周りにいる日本人の同僚たちは唸っていましたよ。だってこれだけ惜しかった」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）