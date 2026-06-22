ニチレイレディス最終日

国内女子ツアー・ニチレイレディス最終日が21日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。11位で出た大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）は7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算13アンダー。イ・ミニョン（韓国）、吉崎マーナ（加賀電子）とのプレーオフ（PO）に進出したが、惜しくもツアー初優勝を逃した。POは2ホール目からミニョンとの一騎打ち。ツアー史上最多タイ7ホール（最長2時間6分）の激闘だった。驚異の粘りを見せた大出は「悔しくない。生きているうちに勝ちたい」と、充実感を漂わせた。

ツアー史上最多タイ7ホール、最長の2時間6分に及ぶ死闘は、大出のバーディーパットが外れ、決着した。ミニョンは安堵の表情を浮かべ、大出は笑顔で勝者を称えた。最後まで残ったギャラリーからの「ナイスプレー！」「よく頑張った」の声を受けながらクラブハウスへ。取材陣の前に立った第一声は「疲れました」だった。そして、このPOがツアー記録になったことを知らされると、思わず声を上げた。

「え〜、そうなんですか。びっくり。長かったですよね。『集中力が切れちゃまずいな』と思ってやっていました」

飛ばし屋のミニョンは2オンを重ね、大出が第3打でピンを狙う展開。「これを外したら終わり」の状況で、しぶとくバーディーパットを沈め続けた。

6ホール目では、左サイドのクロスバンカーから放った第2打が木の枝に当たる不運もあった。だが、残り140ヤードの左ファーストカットから8番アイアンで放った第3打が、ピン下2.5メートルについてこのホールも分けた。

「キャディーさんにすすめられた8番で打ちましたが、『届かなかったら、マジで萎えるよ』と言ってました（笑）。あの状況でバーディーが獲れたことには、自分で成長を感じましたね。まあ、最後（7ホール目）は外しちゃったんでアレですけど」

「しぶこ」の名付け親、ツアー史に名を刻む

照れ隠しのように笑うが、その表情は充実感に満ちていた。

「相手がミニョンさんなんで、もっと早く負けると思っていました。よく粘れましたし、悔しさはないです」

ミニョンの実力を認めるからこそ、過度な気負いなく、自分のプレーに徹することができた。

「先週からパターのヘッドは同じで長さを変えたりする中で、パットがよくなってきました。それで打ち出しとか、タッチとか、ラインの向きとかを意識して、『入れる練習』をずっとしていました」

さらに、先輩プロからのアドバイスも大出を後押しした。

「鈴木愛ちゃんに長文のLINEをもらいました。『悩んでいる』って言ったら、『じゃあ、こういう練習をして、こうで、こうで』って」

これまで「超感覚派閥」を公言してきたが、鈴木の説得力のあるアドバイスを受け、技術や距離感の裏付けができるようになったという。だからこそ、初めてのPOで得た経験も無駄にはしないつもりだ。

「この経験を無駄にしたらまずいです。優勝は…できたらいいですけど、『生きてるうちに』で（笑）」

とにかく明るい大出は、かつて渋野日向子と同じコーチに師事していた時期があり、渋野のニックネーム「しぶこ」の“名付け親”として知られてきた。だが、新たに「史上最多で最長のPOを戦った女子プロ」として、ツアー史に名を刻んだ。

そして、今大会で決定した第1回リランキングで16位。次戦EARTH MONDAMIN CUPからの出場権も得た28歳は、新たな注目選手になっていきそうだ。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）