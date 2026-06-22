輸出解禁も「日本の兵器は二流」の現実…お花畑なトップセールスと防衛省“ずさん調達”の闇

高額で低性能…絶望的な武器開発

「５類型撤廃はなぜ必要？ ちゃんと説明してほしい」「日本の武器が戦場で使われるのを見たくない」「国内の防衛産業を守るための現実的な決断」……。

政府が「防衛装備移転三原則」の改定を閣議決定し、殺傷能力を持つ武器や兵器の輸出を解禁した４月21日、SNSでは関連ワードがトレンド入りし、賛否両論が激しく飛び交っていた。

日本はこれまで、輸出できる防衛装備品の国産完成品を救難や輸送など非戦闘目的の「５類型」に限定してきたが、政府はその制限を撤廃。戦闘機や護衛艦、ミサイルなどの殺傷・破壊能力を備えた完成品の輸出を可能としたのだ。

日本の装備品は自衛隊の特殊仕様への適合が最優先されるため、開発を担当する企業の国際競争力が成長しないとの指摘がある。’03年以降、100社を超える国内企業が防衛産業から撤退したというのもうなずける話だ。その日本に、国際競争力を持った兵器など存在するのだろうか。この国の戦車や戦闘機のレベルはどうなのか。

「日本の武器、兵器はトップクラスという認識を持つ人が多いと思いますが、それは大きな間違いです。値段は高い。性能は低い。維持費はかかる。日本の兵器は世界的に見て二流、三流ばかりです」

自衛隊の装備調達の実態を取材し続ける防衛ジャーナリスト、清谷信一さんの評価は手厳しい。

「自衛隊の装備品は日本の特殊な地形や法制度に合わせてゼロから専用設計するため、開発のペースが非常に遅いです。装甲車や戦車、小銃も、調達に30年かかるのが普通で、その分、近代化も遅れます。

海上自衛隊は『US-2』という飛行艇（陸上と海面の両方に着陸・水できる航空機）を運用していて、防衛省は『世界に冠たるすごい飛行艇』と胸を張ります。でも、アメリカやイギリスの海軍は第二次大戦以降、飛行艇を使っていません。コストが高くて運用効率の悪いこんな時代遅れの遺物を使っているのは、自衛隊くらいのものです。

ドローンにしても、自衛隊への導入は相当遅れています。日本は開発も進めてこなかった。つまり、自衛隊にも防衛省にも、武器を開発する指導力がそもそもないんですよ」（以下、清谷さん）

競争なし…天下り頼みの防衛産業

日本の防衛産業に関わる「プライム企業」（防衛省から直接受注する企業）は、防衛省や自衛隊の指示と仕様書に従って実作業を担えばいいだけの下請けのような存在だったのか。

「メーカーは『言われたから造ります』というスタンスです。自衛隊からの天下りを受け入れてさえいれば、仕事はいつまでも来ます。しかも、企業同士が特定分野で棲み分けをしているから、市場原理による競争もない。

たとえば、潜水艦や護衛艦で使うソナー（音波探知機）はアクティブソナーとパッシブソナーで棲み分けができていて、小さな国内市場をNECとOKIで分け合っています。当然、防衛省からの研究開発予算は、２社に振り分けられる。メーカー側は十分な開発費を確保できないため、技術革新を図るのが難しい。両社とも音響工学の博士号を持った社員を雇用することもできないので、開発層も薄いです。

日本にはヘリコプターの機体メーカーが３社ありますが、顧客はほぼ自衛隊しかいません。日本の警察も消防も海上保安庁も、外国製を使用している。自衛隊だけが、性能、価格ともに競争力のないヘリを使っているわけですよ」

世界で売れない「高コスト兵器」

防衛産業が「ビジネス」であるということを、防衛省も自衛隊も、そして当の業界も、いまだに認識していない。清谷さんはそう断言する。

「言うまでもありませんが、兵器の研究開発や生産、修理なども『ビジネス』です。戦闘機や戦車の調達に際しては調達期間、調達数、予算総額が決まっていなくてはいけない。諸外国ではそれらを事前に決定した上で、議会での承認を経てサプライヤーと契約します。ところが我が国では、何をいくつ、いつまでに導入するか、費用の総額はいくらか、全てわからない。自衛隊が明示しないからです。

これでは、メーカーは製造ラインの維持や工作機械への設備投資など、事業計画を立てられません。防衛省も自衛隊も、そういうことが理解できていない。それに対して、当の防衛産業界も疑問を持たないんですよ」

防衛省も自衛隊も、ビジネス感覚が決定的に欠如しているのか、浮世離れしているのか。そんな組織が武器や兵器の開発を主導しているのだ。それで果たして外国政府を相手に商売ができるのか、海外市場を開拓できるのだろうか。

「世界の防衛・軍事産業はレッドオーシャンです。市場規模に対しサプライヤーが非常に多い。性能と品質、コスト、アフターサービスの全てが高水準でなければ入り込めません。

たとえば、航空自衛隊の『C-2輸送機』は、開発や運用のコストがものすごく高いんですよ。アメリカに『C-17』という80トン近い輸送機がありますが、30トンの『C-2』と値段はほぼ同じ。維持費は５倍から７倍かかるんです。

『P-1哨戒機』は開発プロセスやプログラムに問題があって、開発段階から『失敗する』と指摘されていました。しかし防衛省は、『一度決まった計画の見直しは不可』『ゼロからの純国産開発』という組織の常識を優先して押し切り、調達した。それが去年、会計検査院の調査によって稼働率の低さが露呈したんです。ぼくが取材した限りでは、稼働率は３割程度でした。

アメリカに『P-8ポセイドン』という哨戒機がありますが、民間機の『ボーイング737』をベースにして開発費を抑え、システムに予算を集中させました。対して日本は、機体からエンジンまで全てを専用で開発したがる。コストが跳ね上がるのは当然です。

そういう代物を欲しがる奇特な買い手が、海外にいるでしょうか」

実戦経験ゼロの兵器は売れるか？

買う国が仮にあったとして、日本の兵器は実戦で役に立つのだろうか。

「アメリカやイスラエルなどの兵器がコンバットプルーブン（実戦での性能証明）されているのに対し、日本の兵器は実戦で使われていないのでコンバットプルーブンはもちろんないです。試験もろくにしていません。それで本当に役に立つのか。採用する国は極めて少ないんじゃないでしょうか。

この25年ぐらいの間に、トルコや韓国はすごく輸出を伸ばしています。海外市場で痛い目を見ながら勉強して、能力を上げてきているんです。日本も海外市場に出て痛い目に遭ったほうがいい。現実を突きつけられれば、勉強しようという気も起きるでしょうから」

失敗を隠蔽…防衛省のヤバい体質

高市早苗首相と小泉進次郎防衛大臣はGW期間中にそれぞれオーストラリアや東南アジア諸国を訪問し、防衛装備品のトップセールスを行った。日本の武器や兵器が「売り物」として立派に通用すると、本気で考えてのことだろう。

「政治家には、自国の科学技術を誇りとする『テクノナショナリズム』に毒されている人が多いんですよ。防衛省と自衛隊と防衛産業界の話だけ聞いて、世界の軍事産業や市場を見ていないので、バイアスのかかった知識になる。要するに、政治家は現実を把握していません。

実は海外にも、日本の兵器は優秀だと思っている国がけっこうあります。トヨタやソニーの製品が世界で評価されていて、そのイメージがあるからでしょう。

そもそも、日本の兵器に関する情報自体、あんまり表に出ていないんです」

防衛省の定例会見や取材機会に参加が認められるのは記者クラブだけの場合が多く、フリーランスや専門誌の記者は基本的にその場に入ることができない。本質的な質問が出ることが少ないため、自衛隊のトラブルや不祥事は表面化しにくいという。

「陸上自衛隊が数年前、川崎重工のATV（四輪バギー）をオスプレイに搭載する目的で６台購入し、汎用軽自動車に転用しました。ところが、寸法的にはオスプレイに入る計算だったのが、実際は寸法が大きくて評価試験で積めなかったんです。結果、量産は見送られた。

搭載できるかどうかは、川崎重工からオリジナルのATVを借りてきて試してみればわかったことです。試作のために６台も買う必要はなかった。

この事実を、防衛省も陸自も公表しませんでした。失敗したことを説明せず、誰も責任を取らない。それどころか、その汎用軽自動車を総合火力演習（陸上自衛隊最大規模の実弾射撃演習）や災害派遣で使用し、あたかも開発に成功しているような印象操作をしています。

これはほんの一例にすぎません。同様のずさんな調達を、彼らはしょっちゅうやっているんです」

こうした非効率と失敗が、なぜ放置されているのか。最大の原因は、防衛省の「徹底した情報の出し渋り」にあると清谷さんは指摘する。

「防衛省は、本来隠す必要のない情報まで秘密にします。何度も調達の失敗を伏せてきた経験から、隠しておけば批判はされないという意識が反射的に働くんでしょう。公開しなければ国民に知られることもないですし。

国会に対しても、何の説明もせずに装備品の開発を進めて、調達年度になっていきなり初年度予算の承認を迫る。そうすると、国会で議論することもチェックもできませんよ。

アメリカでは議会や会計検査院が、戦闘機などの稼働率やミッション達成率を調べ上げて詳細な数字を公にし、軍に厳しい説明責任を負わせています。だから問題が発覚し、改善が進む。日本には今、それがないんです」

アメリカの議会と同様の機能を、日本の国会に期待できるだろうか。

「’23年に18式防弾ベストが陸上自衛隊に採用され、ぼくは『海外製に比べて一桁高い』と報じました。それが国会で取り上げられて、その防弾ベストの調達は中止され、作り替えとなりました。

個人の一石であっても、情報が明るみに出れば国会でまともな議論が起き、おかしな防衛調達が改善へと向かう可能性はあると思うんです」

身内の論理と常識だけで動く組織に、自浄作用は期待できない。外部による監視や批判の目がなければ、防衛調達の健全化も防衛費の無駄遣い是正も永久に無理だろう。

同志国の防衛力向上と国内防衛産業の強化を掲げ、高市政権は海外への武器・兵器の売り込みを始めた。だがこの国には、輸出戦略を描く前にやるべきことがある。

「防衛省と自衛隊の隠蔽体質改善、情報公開の徹底。そして、国民と国会に対して説明責任を果たすことです。全てはそこから始まります」

▼清谷信一（きよたに・しんいち）防衛ジャーナリスト。’03〜’08年までイギリスの防衛専門誌『Jane’s Defence Weekly』 の日本特派員を務める。現在はドイツの防衛専門誌『European Security and Defence』日本特派員、 日本ペンクラブ会員。著書に『国防の死角』（PHP研究所）『専守防衛』（祥伝社新書）『防衛破綻──「ガラパゴス化」する自衛隊装備』（中公新書ラクレ）など。共著に『軍事を知らずして平和を語るな』（石破茂氏との共著、ベストセラーズ）『すぐわかる国防学』（林信吾氏との共著、角川学芸出版）などがある。

取材・文：斉藤さゆり