元ABCテレビ（朝日放送）でフリーの増田紗織アナウンサーが21日までに、自身のSNSを更新。現在の居住や生活ぶりを報告した。



【写真】増田紗織アナウンサーのインスタグラム＠saorimasuda_officialより

Xで「29歳実家暮らし。7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました」と再び子供部屋暮らしになったことを明かした。「一人暮らし中も自炊していましたが、もっとお料理を極めるために母にダメ出しされながら頑張る料理日記」と丁寧な生活を心がけている。



美しく盛られた「野菜焼きそば」や彩りも鮮やかな「夏野菜の焼き浸し」をアップ。だが母からの採点は厳しく「55点！火が通り過ぎ。頑張りはわかる。伸び代しかない」「68点！見た目がドドンッ！と山盛り感！もう少しお出汁をジュワッと染みこませてね」と手厳しい。それでも増田アナは「母から『美味しい！100点！』をもらうことを目標に頑張ります！」と、めげずに料理に取り組んでいる。



インスタグラムでは「きものコンサルタント」の資格を取得したことも報告していたが、なんと振袖まで自身で着付け。真っ赤な古典柄の振袖姿も披露。さらに「母と叔母と温泉に行った日」と浴衣に丹前を羽織った姿や。母、叔母との3ショットも披露するなど、フリーになってからの充実した日々を報告。透明感ある姿にフォロワーからは「すっぴん？」「似てらっしゃる」「美人三姉妹」と驚きの声も上がっていた。



増田アナは慶應大学法学部を卒業後、ABCテレビに2019年に入社。1年目から、同局の人気番組「探偵！ナイトスクープ」で秘書に抜てき。2026年3月末で同局を退社、ホリプロに所属している。



（よろず～ニュース編集部）