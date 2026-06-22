選挙区の境界線を引いて対立候補よりも多くの議席を獲得して選挙に勝利することを目指すパズルゲーム「Gerrymandle」

選挙区の境界線を引いて対立候補よりも多くの議席を獲得して選挙に勝利することを目指すパズルゲーム「Gerrymandle」