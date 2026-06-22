Hey! Say! JUMP、新曲 「CUE CUE CUTE」MVプレミア公開へ 6・30にスペシャル生配信も
MVのメインコンセプトは”シットコム+ミュージカル”
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」（きゅーきゅーきゅーと）が、きょう22日より配信スタート。あわせて、本楽曲MVが午後9時にHey! Say! JUMP公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されるほか、30日にLINE MUSICでスペシャル生配信されることが発表された。
【写真】しっとり大人の表情…！ブルー一色の中でこちらを見つめるHey! Say! JUMP
本楽曲は、テレ東系6局ネットで放送中のテレビアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がった。
MVのメインコンセプトは”シットコム+ミュージカル”。まるで90'S海外ドラマの世界に飛び込んだようなセットと衣装。そんな世界に現代のメンバーも飛び入り参加。キャスト役×2に加え、制作スタッフ役と合計3役のメンバーが、次々に繰り広げるシュールなシチュエーションと物語、そしてエンタメ感全開の演出が繰り広げられる。ラストサビ、3役全キャスト集合して繰り広げられるキュートなダンスシーンも必見。
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」（きゅーきゅーきゅーと）が、きょう22日より配信スタート。あわせて、本楽曲MVが午後9時にHey! Say! JUMP公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されるほか、30日にLINE MUSICでスペシャル生配信されることが発表された。
本楽曲は、テレ東系6局ネットで放送中のテレビアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がった。
MVのメインコンセプトは”シットコム+ミュージカル”。まるで90'S海外ドラマの世界に飛び込んだようなセットと衣装。そんな世界に現代のメンバーも飛び入り参加。キャスト役×2に加え、制作スタッフ役と合計3役のメンバーが、次々に繰り広げるシュールなシチュエーションと物語、そしてエンタメ感全開の演出が繰り広げられる。ラストサビ、3役全キャスト集合して繰り広げられるキュートなダンスシーンも必見。