6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、番組MCの若槻千夏が、結婚前の夫にプレゼントを渡そうとして断られたほろ苦いエピソードを明かした。

【映像】若槻、結婚前のすれ違い秘話

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

番組内では、“20代ガール”のモデル・オダミユが、意中の男性に海で拾ったかわいい貝殻と気持ちを込めた手紙をプレゼントして心を掴むシーンが放送された。これを受け、スタジオでは「相手のために用意したプレゼントだと言えるか否か？」という話題で盛り上がった。

若槻は「私はね、本当に言えないタイプなんですよ。その人のために用意したとかも言えないタイプ」と自身の性格を分析し、現在の夫と付き合いたてだった頃の思い出を語り始めた。

若槻の家でタバコを吸うためにベランダに出た彼に対し、「冬とか寒いじゃないですか。なんか上着を買ってあげた方がいいなと思って」。彼が着用していた服のサイズをこっそりチェックし、上着を購入したという。

しかし、素直に『あなたのために買った』と言えなかった若槻は、「あ、これ着な」と、何気なく渡してしまった。「そしたら、『あ、大丈夫』って言われて断られて。でもよく考えたら、多分“前の男”のものだと思われたのかなと思って」と、致命的なすれ違いが発生したことを告白。

「それをずっと着てくれなくて、マジで未だに覚えてる」と嘆く若槻に、アンミカは「じゃあ今日（の放送で）聞いたら、『あれ俺のために買うたんや』ってなるやん」とフォロー。若槻も「見せちゃお！オンエア」とワクワクした表情を見せていた。