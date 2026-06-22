ももクロ佐々木彩夏、30歳の節目に1st写真集発売決定 あーりんならでは“食”をテーマにした一冊に【コメントあり】
ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏が、今年30歳を迎える大きな節目に、1st写真集『ぺろり』（SDP）を10月8日に発売することが決定した。
【写真】「とても30歳に見えない綺麗さ」ついに30歳を迎えたあーりん
デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）をはじめ、全宇宙のプニノフへ向けて“あーりん”が贈る、30歳アニバーサリーを記念した本作。
明るく元気で天真爛漫なイメージが強い佐々木が、全編を通して「食」をテーマにしながらも、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成されている。等身大でナチュラルな表情からおちゃめな表情、ちょっぴりセクシーな表情まで、あーりんの多彩な魅力を余すことなく凝縮した唯一無二の作品となった。
自ら食べることが大好きと公言し、ファンからは“もぐもぐあーりん”と呼ばれ、「食べている姿が世界一かわいい！」と定評のあるあーりん。全編通して「食」を堪能する姿を写し出した、あーりんならではの個性たっぷりな魅力が詰まった本作は、単なる食事風景にとどまらず、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る”食旅“として構成。
本人が慣れ親しんだ地元・神奈川をはじめ、東京、北海道など、ゆかりの地の行きつけのお店や思い出の場所を巡りながら愛してやまない味と再会。その土地ならではの空気や美しい風景とともに「食」の魅力を味わうことで、佐々木の人生を形作ってきた食へのこだわりや、これまで見せたことのない自然体な表情、そして今だからこそ映し出せる新たな魅力がたっぷりと収録。好きなものをおいしそうにもぐもぐする愛らしくキュートな姿はもちろん、ナチュラルすぎる頬張る瞬間の表情や、ちょっぴり色っぽい魅力まで余すことなく網羅している。
まるで同じ空間、同じ時間を共に過ごし、隣で一緒にごはんやスイーツを食べているかのような愛くるしい笑顔や優しいほほ笑みに溢れた、佐々木の食へのこだわりが感じられる作品に仕上がっている。
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る＜思い出の味パート＞、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る＜食旅パート＞の2部構成。＜思い出の味パート＞では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではの貴重でメモリアルなコンテンツも収録される予定。
この度解禁されたのは、「串カツ田中」で串カツを片手に乾杯するキュートさ溢れるカットのほか、「タッカンマリ大学」でお肉を頬張る寸前の素の表情、「& Yogurt」でヨーグルトスイーツを目の前に澄んだ瞳でこちら見つめるキュルンな表情や「ハードロックカフェ」で大人っぽいスタイリングにアンニュイな表情で苺を食べる色っぽ姿など印象的なカット。さらに、「カラオケまねきねこ」でピザを片手にカラオケを楽しむ、ナチュラルな魅力が爆発したファン悶絶の“メガネあーりん”姿も。
そのほか、北海道の人気店「回転寿し トリトン」でいくらを目の前に愛され笑顔満開の表情や「ツキサップじんぎすかんクラブ」では大自然の中、ジンギスカンを楽しむありのままで自然体なキュートな姿など、本作でしか見ることのできない多彩な個性と唯一無二の魅力が目白押し。切り取られた一瞬一瞬のシーンに心動かされ魅了される、「佐々木彩夏史上最強の圧倒的美ジュアル」を披露している。
さらに、10月10日、11日には発売記念イベントの開催も決定。22日より、各ECサイトにて販売店別オリジナル特典付きの先行予約受付が一斉にスタートする。
■佐々木彩夏 コメント
30歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！
今まで18年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。
そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました。
今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います
この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたらうれしいです。
【プロフィール】佐々木彩夏（ささき あやか）
1996年6月11日 神奈川県生まれ。2026年5月で結成18周年を迎えたアイドルグループ・ももいろクローバーZのピンク色担当でキャッチフレーズは「ももクロのアイドル」。2014年に女性グループ初となる国立競技場でのコンサートをはじめ、数々の大型会場でコンサートを開催。毎年、ソロコンサート「AYAKA NATION」を開催し、グループとしての活動のみならず、ダンス、モデル、ブランドプロデュースなクリエイティブ力を武器に多岐にわたる活躍で注目を集めている。
【写真】「とても30歳に見えない綺麗さ」ついに30歳を迎えたあーりん
デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）をはじめ、全宇宙のプニノフへ向けて“あーりん”が贈る、30歳アニバーサリーを記念した本作。
明るく元気で天真爛漫なイメージが強い佐々木が、全編を通して「食」をテーマにしながらも、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成されている。等身大でナチュラルな表情からおちゃめな表情、ちょっぴりセクシーな表情まで、あーりんの多彩な魅力を余すことなく凝縮した唯一無二の作品となった。
本人が慣れ親しんだ地元・神奈川をはじめ、東京、北海道など、ゆかりの地の行きつけのお店や思い出の場所を巡りながら愛してやまない味と再会。その土地ならではの空気や美しい風景とともに「食」の魅力を味わうことで、佐々木の人生を形作ってきた食へのこだわりや、これまで見せたことのない自然体な表情、そして今だからこそ映し出せる新たな魅力がたっぷりと収録。好きなものをおいしそうにもぐもぐする愛らしくキュートな姿はもちろん、ナチュラルすぎる頬張る瞬間の表情や、ちょっぴり色っぽい魅力まで余すことなく網羅している。
まるで同じ空間、同じ時間を共に過ごし、隣で一緒にごはんやスイーツを食べているかのような愛くるしい笑顔や優しいほほ笑みに溢れた、佐々木の食へのこだわりが感じられる作品に仕上がっている。
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る＜思い出の味パート＞、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る＜食旅パート＞の2部構成。＜思い出の味パート＞では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではの貴重でメモリアルなコンテンツも収録される予定。
この度解禁されたのは、「串カツ田中」で串カツを片手に乾杯するキュートさ溢れるカットのほか、「タッカンマリ大学」でお肉を頬張る寸前の素の表情、「& Yogurt」でヨーグルトスイーツを目の前に澄んだ瞳でこちら見つめるキュルンな表情や「ハードロックカフェ」で大人っぽいスタイリングにアンニュイな表情で苺を食べる色っぽ姿など印象的なカット。さらに、「カラオケまねきねこ」でピザを片手にカラオケを楽しむ、ナチュラルな魅力が爆発したファン悶絶の“メガネあーりん”姿も。
そのほか、北海道の人気店「回転寿し トリトン」でいくらを目の前に愛され笑顔満開の表情や「ツキサップじんぎすかんクラブ」では大自然の中、ジンギスカンを楽しむありのままで自然体なキュートな姿など、本作でしか見ることのできない多彩な個性と唯一無二の魅力が目白押し。切り取られた一瞬一瞬のシーンに心動かされ魅了される、「佐々木彩夏史上最強の圧倒的美ジュアル」を披露している。
さらに、10月10日、11日には発売記念イベントの開催も決定。22日より、各ECサイトにて販売店別オリジナル特典付きの先行予約受付が一斉にスタートする。
■佐々木彩夏 コメント
30歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！
今まで18年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。
そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました。
今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います
この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたらうれしいです。
【プロフィール】佐々木彩夏（ささき あやか）
1996年6月11日 神奈川県生まれ。2026年5月で結成18周年を迎えたアイドルグループ・ももいろクローバーZのピンク色担当でキャッチフレーズは「ももクロのアイドル」。2014年に女性グループ初となる国立競技場でのコンサートをはじめ、数々の大型会場でコンサートを開催。毎年、ソロコンサート「AYAKA NATION」を開催し、グループとしての活動のみならず、ダンス、モデル、ブランドプロデュースなクリエイティブ力を武器に多岐にわたる活躍で注目を集めている。