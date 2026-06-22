◆安さだけで買う人と稼ぐ人の明確な違い

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

【倒産リスクを回避】

「自己資本比率」で安全な割安株を見極める鉄則

株式投資において、本来の価値よりも株価が安い「バリュー株」を見つけることは醍醐味の一つです。しかし、ただ「安いから」という理由だけで飛びつくと、経営不振による「倒産」という最悪のリスクに直面する可能性があります。

そこで、安全な投資先を選ぶための強力な防具となるのが「自己資本比率」です。今回は、この指標を使って安全な割安株を見極めるノウハウをお伝えします。

会社の「本当の体力」を示す

自己資本比率とは？

企業の財務状況をチェックする際、真っ先に見るべき指標が自己資本比率です。これは一体どのようなものなのでしょうか。

最後の「自己資本比率」というのは、会社が持っている「総資産」に占める「自己資本」の割合のこと。そして自己資本というのは、会社が持っているお金のうち「返済の必要がない資本」のことだ。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

会社がビジネスを行うための資金には、銀行からの借入金など「いずれ返す必要があるお金（他人資本）」と、株主からの出資や過去の利益の蓄積である「返す必要のないお金（自己資本）」があります。

総資産のうち、この「返す必要のないお金」が占める割合が高いほど、借金に依存せず自立して経営できている証拠となります。

割安株投資の落とし穴

「倒産リスク」を避ける

特に、純資産に対して株価が安く放置されている「資産バリュー株」を狙う場合、この自己資本比率は投資家の生命線となります。

もちろん、自己資本比率は高ければ高いほど、財務が健全といえる。さっき「本業であまり稼げない企業が資産バリュー株」と伝えたけれど、あまり稼げないうえに財務も悪ければ、倒産しかねない。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

資産バリュー株の多くは、現時点での本業の利益が振るわないために市場から見放され、株価が下がっています。収益力が低い状態に加えて、借金ばかりの火の車であれば、あっという間に資金繰りが悪化してしまいます。

投資家にとって最大の損失である「企業の倒産」を防ぐためには、財務の健全性を必ずチェックしなければなりません。

「稼げないけど、潰れない」が最大の強み

では、実際に資産バリュー株を探す際、どのような銘柄を狙えばよいのでしょうか。

だからこそ、「あまり稼げないけれど、強固な財務基盤を持っている」のが、資産バリュー株の大事なポイントなんだ。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

ここが、資産バリュー株投資における最大の要点です。今の利益が少なくとも、自己資本比率が高く（一般的には50％以上がひとつの目安と言われます）、現金などの内部留保が潤沢な企業は、そう簡単には潰れません。

下値の不安が少ない状態で、将来の業績回復や見直し買いによる株価上昇をじっくりと待つことができるのです。

証券会社のスクリーニング機能を使う際は、「割安さ（低PBRなど）」だけでなく「自己資本比率の高さ」を検索条件に加えてみてください。そうすることで、安全でポテンシャルの高い「本当のお宝銘柄」を見つけ出すことができるはずです。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。