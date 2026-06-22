TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が22日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。不動産購入に関するルールづくりについて言及した。

安住アナは、大阪と東京のタワーマンションの最上階を買った人の6割が現金一括で購入していたという調査結果を伝えた日本経済新聞の記事を紹介。

そして、「ローンではなくてマンションを現金で買うということは、やっぱりお金持ちが増えたということでもあるんですが、現金に余裕のある人が投資のため、マネーゲームとして転売するために買っている人が多いという側面も浮き彫りになっているということなんですよね」と解説した。

続けて「考え方はいろいろで、自由経済なので何してもいいということがベースなんですが、ただ人間の基本を支えるもの、食べるもの、着るもの、住むところ、それから医療に関係するものは投機の対象にしてはいけないという考え方もあるんですよね」と指摘。

そのうえで、「実際に外国のカナダでは、外国人の住宅の購入がダメ、オーストラリアでは投機目的の中古物件の購入がダメとルールをつくっている国もあります。日本もこの先、ルールづくりが必要なのかも知れません」と話した。

ちなみに、不動産経済研究所が18日発表した5月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、東京23区で前年同月比15・9％上昇の1億6286万円だった。1973年の調査開始以降、2023年3月の2億1750万円に次いで単月として過去2番目に高い水準で、13カ月連続1億円の大台を超えている。